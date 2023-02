BBB 23: Jogo da Discórdia traz dinâmica de rivais e aliados e ateia ‘fogo no parquinho’; entenda

O Jogo da Discórdia do BBB 23 da noite desta segunda-feira (20) foi marcado por embates diretos ente os emparedados e seus rivais. Enquanto Ricardo “Alface” e Cezar “Black” não mediram palavras para descreverem um ao outro, Fred Desimpedidos e Cristian também não esconderam suas divergências. Como costuma ocorrer, o clima esquentou com a aproximação do dia do Paredão.

“Você pode até ter jogo, mas caráter é uma coisa que você nunca vai ter aqui dentro”, disse Fred Desimpedidos a Cristian, que havia dito sobre o comunicador que ele “se escondia atrás de piadas”.

A dinâmica consistiu na escolha ente os emparedados daqueles que consideravam seus principais raivais e aliados. Após as escolhas, o aliado de que cada um dos participantes que podem ser eliminados nesta terça (21), defendiam seu amigo das falas dos rivais.

