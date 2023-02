BBB 23: Ricardo Alface vence a Prova do Anjo, neste sábado, 18

A disputa do BBB para o colar do anjo desta semana começou às 12h de hoje, 18. Na quinta semana de prova, todos os brothers participaram da dinâmica, exceto Larissa, que foi eliminada da prova durante a disputa pelo líder, na quinta-feira (16). Ricardo venceu a disputa após Guimê retirar a ficha verde da caixa de sorteio elaborada para a prova.

PROVA DO ANJO

A prova do Zé Delivery consistia em três desafios. No primeiro, os participantes precisaram achar a bebida gelada. Depois, deveriam encontrar o cupom de desconto pra usar no app. Por fim, ganhou o Anjo quem conseguiu fazer a entrega mais rápida, andando no tabuleiro montado para a dinâmica.

Na primeira etapa, os brothers buscaram dez garrafas geladas em uma piscina. Apenas Gustavo, Fred, Fred Nicácio, Cara de Sapato, Sarah Aline, MC Guimê, Gabriel Santana, Cristian, Amanda e Ricardo passaram para a segunda fase.

Já na segunda fase da prova, cada participante ganhou m um cofre de número diferente, para encontrar um cupom de desconto e, assim, conseguir chegar à etapa final. Sarah, Ricardo e Gabriel foram para a terceira fase, enquanto Cristian ganhou o poder de escolher o cupom de alguém e eliminou Fred. Ricardo Alface também ganhou o mesmo poder e tirou Cristian da prova.

Na etapa final da disputa, Sarah, Ricardo e Gabriel estavam na disputa pelo colar do anjo da semana. Nesta fase da dinâmica, os brothers se vestiram de entregadores de delivery e precisaram carregar bebidas em uma plataforma, sem derrubar.

Para a fase final, cada um dos três teve que escolher um brother para auxiliar durante a prova e sortear o número de casas que o finalista iria andar: ficha vermelha não anda, amarela anda uma casa e verde anda duas. O brother que chegasse primeirou na casa 6, vencia a prova.

Ricardo escolheu Guimê, Sarah Aline optou por Marvilla, e Gabriel Santana selecionou Fred Nicácio. Alface, que inicialmente estava em último lugar, venceu a prova após Guimê retirar a ficha verde, fazendo com que o participante andasse duas casas, chegando a casa 6.

CASTIGO DO MONSTRO

Alface surpreendeu os brothers ao dar o Monstro da Semana para o líder, Cezar Black, que perde 300 estalecas e vai direto para a xepa. Para o segundo monstro, que fará companhia a Black, o anjo da prova convocou Cristian.

O castigo do monstro da semana, chamado "monstro pavio curto", acontecerá da seguinte forma: os dois castigados deverão passar o tempo todo vestidos de "irritadinhos". Ao sinal do monstro, eles devem ir à área destinada aos estressados e desestressar.

ESCOLHIDOS PARA O ALMOÇO DO ANJO

Para o almoço do anjo, os convidados escolhidos por Ricardo Alface foram Guimê, Fred, além de Larissa, com quem o brother quer tentar uma reaproximação.