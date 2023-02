Artista plástica Rose Maiorana participa de exposição em Búzios, no Rio de Janeiro

A artista plástica Rose Maiorana participa da exposição “Bandeiras e Cores entre Nós”, que reúne mais de 80 artistas em diferentes regiões do país e do exterior. Depois de passar por São Paulo, Vaduz e Bruxelas, a mostra de arte chega até a cidade de Búzios, no Rio de Janeiro onde ficar exposta até o dia 28 de fevereiro, na Galeria N1, no centro da cidade.

A artista paraense participa da exposição com duas telas que fizeram parte da sua exposição “Aflorar”. “Para mim está sendo muito gratificante ter sido escolhida para participar da exposição, principalmente em Búzios, parece que a gente tá fora do Brasil. ”, afirmou em entrevista a TV Búzios.

De acordo com os organizadores, a exposição tem como objetivo estimular a criatividade do público. A artista plástica e curadora Ângela de Oliveira, junto com a galerista, fotógrafa e curadora Ana Arcioni, natural da Bélgica, assinam e dirigem o projeto “Bandeiras e Cores entre Nós”. Além de artista expositora, Rose Maiorana é também madrinha do projeto.

"Eu estou extremamente gratificada pela presença dela, pela oportunidade de conhece o trabalho dela. Conhecê-la pessoalmente foi um presente da vida”, declarou Ângela de Oliveira.

A exposição pode ser vista na Galeria N1 ( Rua das Pedras, 1 – Loja 6 – Centro, Búzios).