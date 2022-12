Artista plástico Clayton Faber instiga o imaginário através da arte na Galeria Rose Maiorana

Com o objetivo de mostrar que tudo parte da imaginação, o artista plástico de Castanhal, Clayton Faber apresenta sua exposição “Imaginário” na Galeria de Arte Rose Maiorana, no Shopping Bosque Grão Pará. O artista busca mostrar ao mundo uma sintonia de cores, formas e elementos que expressam a sua visão sobre a vida, a partir do seu imaginário.

Segundo o artista plástico, “essa exposição surgiu a partir de um convite muito especial da querida Rosa Maiorana e que foi prontamente aceito por mim. Eu busquei exatamente, como o nome da mostra já diz, buscar tudo o que existe no mundo e mostrar que existe também no nosso imaginário. A partir de cores, elementos, formas e coisas que queremos mostrar para o mundo através da arte, da sensibilidade”, afirmou.

Clayton destacou que começou a pintar em agosto de 2020, durante a pandemia do coronavírus que se vivia no mundo. “Eu sempre fui completamente apaixonado pela arte. Sempre visitei museus, exposições, ou seja eu sempre busquei estreitar a relação com a arte e eu nem sabia que eu teria essa habilidade de pintar. Eu vim descobrir isso durante a pandemia. E então fiz de brincadeira uma pintura no muro da minha casa e uma pessoa que viu aquela pintura, me deu muita força para investir nesse desejo. E me encorajou a estudar mais sobre”, comentou.

Para o artista, um dos pilares da arte é poder transformar a vida das pessoas através da emoção, através das mensagens que ela passa ou tenta passar. “Até mesmo através das críticas e vários elementos que o artista usa para repassar ao público a sua maneira de enxergar o mundo. Minha exposição já está disponível na galeria Rose Maiorana e segue até o final de dezembro, eu espero vocês”, concluiu o artista.

Agende-se

Exposição “Imaginário”

Data: 13/12 até 31/12

Hora: Horário de funcionamento do Shopping Bosque Grão Pará

Local: Shopping Bosque Grão Pará