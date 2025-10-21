'Arthur Nogueira canta Antonio Cicero' realiza temporada em Belém, Bragança e Altamira

O cantor e compositor Arthur Nogueira realiza nova etapa da circulação do espetáculo com as canções de seu parceiro, o poeta, filósofo e compositor, Antonio Cicero, falecido no dia 24 de outubro de 2024. Nos próximos dias 24 e 25 ele apresenta “Arthur Nogueira canta Antonio Cicero: Embarque para Citera” no Teatro Sesc Casa da Música, em Belém. Em seguida, parte para oficinas e apresentações nos municípios de Bragança (29 e 30 de outubro) e Altamira (27 e 29 de novembro).

As programações fazem parte de projeto selecionado no Edital de Fomento à Circulação de Projetos Culturais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e conta com acessibilidade, incluindo tradução em Libras nas apresentações musicais.No show, o cantor e compositor Arthur Nogueira presta uma homenagem ao poeta e filósofo Antonio Cicero (1945–2024), seu maior amigo e parceiro musical, com quem construiu uma obra marcada pela interseção entre música e poesia. Com formato intimista de voz, violão e guitarra, o roteiro revisita as composições da dupla, além de clássicos de Cicero escritos em parceria com Marina Lima (“Fullgás”), Adriana Calcanhotto (“Inverno”) e Lulu Santos (“O último romântico”).

No palco, as canções e poemas são acompanhados por projeções criadas pelo cineasta Vitor Souza Lima. O título do espetáculo, “Embarque para Citera”, é extraído da letra de “Antigo Verão”, música de Arthur Nogueira e Antonio Cicero inspirada no quadro homônimo do pintor francês Antoine Watteau, em referência à ilha mítica de onde, segundo a mitologia grega, nasceu Afrodite, deusa do amor.

Representantes de gerações distintas, o paraense Arthur Nogueira e o carioca Antonio Cicero construíram uma parceria que resultou em canções, livros e espetáculos de poesia e música. As obras da dupla foram gravadas por nomes como Gal Costa (“Sem medo nem esperança”) e Fafá de Belém (“Consegui”). O show estreou em São Paulo, em fevereiro de 2025, e foi apresentado em Belém, Londres, Lisboa, Porto e Rio de Janeiro.

Arthur Nogueira diz que para formar o repertório do show usou do seguinte critério: "Pensei em Marcelo, Marina e o mar. Três elementos determinantes na obra do Cicero. Marcelo, seu grande amor, Marina, a irmã responsável por transformar o filósofo Antonio Cicero em um letrista popular, e o mar, por onde ele sempre gostou de viajar, física e poeticamente. O show, então, tem basicamente três blocos, sobre esses temas. Escolhi as canções a partir deles, com ênfase nas canções que fizemos juntos ao longo de 20 vinte anos de amizade", explica o artista.

Oficinas

Além das apresentações musicais, a programação inclui a oficina “Criação poética para canção”, em que Arthur Nogueira compartilha os métodos de criação de letras musicais aprendidos com Antonio Cicero. Nos encontros, o artista propõe leituras de obras literárias, exercícios práticos de escrita e o estudo de formas fixas. Após as atividades, os participantes poderão manter contato direto com o artista para apresentar os trabalhos desenvolvidos. As inscrições são gratuitas, e o público pode obter mais informações pelo e-mail oficina.arthurnogueira@gmail.com.

Confira a Programação — Circulação Pará:



BELÉM



24 e 25/10 — Show “Arthur Nogueira canta Antonio Cicero: Embarque para Citera”

Sesc Casa da Música (Tv. Quintino Bocaiúva, 589 - Reduto, Belém)

Teatro Isaura Campos

19h30



07/11 — Oficina “Criação poética para canção”

Sesc Casa da Música (Tv. Quintino Bocaiúva, 589 - Reduto, Belém)

14h00



BRAGANÇA



29/10 — Oficina “Criação poética para canção”

Biblioteca da Usina da Paz (Av. Juscelino Kubitschek - Perpétuo Socorro, Bragança)

14h00



30/10 — Show “Arthur Nogueira canta Antonio Cicero: Embarque para Citera”

Teatro da Usina da Paz (Av. Juscelino Kubitschek - Perpétuo Socorro, Bragança)

19h00



ALTAMIRA



27/11 — Oficina “Criação poética para canção”

FECANT — Festival Canção da Transamazônica

UFPA - Campus I (Rua Coronel José Porfírio, 2515 - Centro, Altamira)

19h00



29/11 — Show “Arthur Nogueira canta Antonio Cicero: Embarque para Citera”

FECANT — Festival Canção da Transamazônica

Concha Acústica (Av. João Pessoa - Centro, Altamira)

20h00