Morre Antônio Cícero, poeta e compositor, aos 79 anos

O poeta e compositor Antônio Cícero, autor de letras de sucessos da cantora Marina Lima, sua irmã, morreu nesta quarta-feira, 23, na cidade de Zurique, na Suíça. A morte foi confirmada pela Academia Brasileira de Letras (ABL), instituição da qual é membro desde 2017, quando foi eleito por seus confrades. Poeta conectado com a música popular brasileira, ele foi parceiro do cantor e compositor paraense Arthur Nogueira.

Entre os sucessos de Antônio Cícero, estão as parcerias com Marina Lima: "Fullgás" e "Pra Começar". Nesta terça-feira, 22, Marina cancelou sua apresentação no aniversário de 1 ano do bar Matiz, em São Paulo, em razão do falecimento do irmão.

