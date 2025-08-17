Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Arte e sustentabilidade se unem na 'Freezone Cultural Action', que será realizado em Belém na COP 30

Instalação artística reunirá esculturas, arenas culturais, gastronomia e fóruns temáticos de 9 a 21 de novembro

Amanda Martins

As alegorias da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, que homenagearam o estado do Pará no desfile de 2025 com o enredo Pororocas Parawaras”, já estão em Belém e passam a integrar o projeto cenográfico da Freezone Cultural Action. A iniciativa ocorrerá durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP) 30, marcada para novembro deste ano na capital paraense.

VEJA MAIS

image Alegorias da Grande Rio chegam a Belém para a COP 30
Peças do desfile de 2025 integram cenografia da Freezone Cultural Action e estão sendo instaladas na Praça da Bandeira

image Literatura amazônica quer seu lugar de fala na COP 30
Escritora argumenta que a ecopoética amazônica tem poder para estimular a reflexão e se aproximar do universo das pessoas por meio da fantasia e dos sonhos

image Belém recebe shows gratuitos com artistas locais, nacionais e internacionais na Estação das Docas
Evento integra programação oficial do Festival Se Rasgum e é parte das ações preparatórias para a COP 30

As peças, que emocionaram milhões de pessoas na Marquês de Sapucaí, agora serão reaproveitadas como elementos centrais de uma grande instalação artística na Praça da Bandeira, localizada no bairro da Campina. A exposição poderá ser visitada entre os dias 9 e 21 de novembro, com entrada gratuita.

Entre as esculturas que estão no acervo disponibilizado para a ação estão uma onça trançada em metal, uma arara gigante, a Cobra Grande e elementos inspirados na iconografia marajoara, como representações que evocam a floresta, os encantados e a ancestralidade amazônica.

Uma das novidades da iniciativa é que o espaço vai abrigar uma programação diversificada com arenas culturais, domos geodésicos, experiências sensoriais, fóruns temáticos, shows musicais, apresentações teatrais, arte pública e gastronomia regional. A realização é do Instituto Cultural Artô, com apoio do Comando Militar do Norte (CMN) e da Prefeitura de Belém.

Do samba à sustentabilidade

De acordo com Giovanni Dias, fundador do Instituto e idealizador da iniciativa, o projeto visa conectar arte, cultura e meio ambiente como ferramentas de mobilização social em torno dos temas discutidos na COP 30.

“A programação foi pensada de forma a dar vozes às pessoas e, principalmente, aos jovens, na temática central que é a floresta em pé, a vida debaixo d'água nas encostas e as matrizes energéticas”, explicou.

Ele também destaca que as alegorias, além de manterem viva a memória do desfile, se tornam símbolos de circularidade e sustentabilidade. “Ao levarmos o Pará para o mundo através do carnaval no Rio de Janeiro e ao trazermos de volta aquilo que foi criado, nós autenticamos a questão cultural, mas ao mesmo tempo criamos uma circularidade e uma longevidade numa produção que poderia ter sido simplesmente descartada pós-Carnaval”, afirmou.

Mobilização cultural

Durante os 13 dias de evento, a expectativa é de que cerca de 10 mil pessoas passem diariamente pela Freezone, participando das atividades culturais e dos fóruns de debate.

“Nós temos uma expectativa de público entre os públicos qualificados para debater as questões da COP, mas também esperamos uma grande participação da população em geral. As pessoas vão poder assistir a espetáculos, shows de música, teatro, e aproveitar uma praça de alimentação preparada para receber todos”, disse Giovanni.

“A proposta é que esse ambiente artístico e sensorial inspire a criação de um manifesto, que será entregue à ONU após a Freezone, incorporando o pensamento jovem do Pará às próximas discussões sobre o clima no planeta”, acrescentou.

Circularidade e legado

Para Giovanni Dias, o conceito de circularidade está no centro da proposta. “A questão é: ‘Como faço, de forma sustentável, a reutilização de materiais para que eles possam ser reciclados, colocados para uso consciente e contínuo?’.  E como faço com que isso reverbere no tempo, levando cultura, alegria, e ao mesmo tempo conservando os recursos naturais, acrescentou.

Após o encerramento da exposição, as alegorias da Grande Rio serão doadas para escolas de samba de Belém, prolongando sua vida útil e fortalecendo a cultura local.

O acesso a todas as atividades da Freezone será gratuito, mediante cadastramento em aplicativo com emissão de QR Code individual para entrada e seleção de atividades. A programação começa às 8h da manhã e segue até as 22h, com possibilidade de extensão conforme o cronograma final.

O projeto conta com o patrocínio da Associação Brasileira do Alumínio (ABAL/CCAL), em parceria com empresas como Hydro, Albras, Alcoa, ReciclaBR, Novelis, MRN, Termomecânica e CBA, além da Cojovem e do Governo do Pará.

SERVIÇO:

Freezone Cultural Action

  • Local: Praça da Bandeira;
  • Data: 9 a 21 de novembro;
  • Entrada gratuita e aberta ao público;
  • Mais informaçõe no Instagram @freezonecop30
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

alegorias da Grande Rio em Belém

Freezone Cultural Action
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

AÇÃO

Nos bastidores de Pssica: Grupo Liberal visita com exclusividade o set da série da Netflix em Belém

Literatura paraense, de Edyr Augusto, ganha nova trama com direção de Quico e Fernando Meirelles. Distribuição de produção será para 190 países

17.08.25 9h00

CINEMA

‘O Último Azul’ estreia na 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado e destaca a Amazônia

O filme chega aos cinemas brasileiros no dia 28 de agosto

16.08.25 19h28

CINEMA

Atriz paraense Angela Ribeiro dá vida à 'Mulher da Casa Abandonada' em série documental no streaming

A paraense interpreta Margarida Bonetti em flashes que recriam a história

16.08.25 15h17

FORÇA, MESTRE!

Mestre Damasceno apresenta melhora e família atualiza estado de saúde nas redes sociais

O artista está na UTI desde o último dia 8 de agosto tratando uma pneumonia grave

16.08.25 14h50

MAIS LIDAS EM CULTURA

Prazer diferenciado

Bruno Diferente grava vídeo de sexo com Andressa Urach: 'foi uma doçura'; assista!

O paraense foi direto ao afirmar que "antes via pela TV, agora botei ela pra gemer"

14.08.25 14h14

TOPO

MC Mirella mantém domínio no top 1 em plataforma de conteúdo adulto; veja a lista com o top 10

Funkeira está no topo da Privacy e registra o quarto mês consecutivo como o perfil mais acessado da rede social

08.05.25 13h05

CONHEÇA!

Novela turca ‘Dolunay’: saiba qual é a história e onde assistir

Parte do sucesso da telenovela se deve ao elenco, que conta com Can Yaman e Özge Gürel como protagonistas

28.01.25 16h00

Coluna do Estadão: Tarifaço dá força a Alckmin até para enfrentar Tarcísio em São Paulo

17.08.25 22h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda