Alegorias da Grande Rio chegam a Belém para a COP 30

As alegorias da Escola de Samba Grande Rio, que homenagearam Belém no Carnaval de 2025 com o enredo “Pororocas Parawaras”, já estão na capital paraense. As peças serão incorporadas à cenografia da Freezone Cultural Action, evento que ocorre entre 9 e 21 de novembro na Praça da Bandeira, durante a COP 30.

As peças já estão sendo instaladas na Praça da Bandeira e farão parte de uma experiência sensorial aberta ao público. As alegorias agora reforçam o conceito de sustentabilidade criativa no “coração” da COP 30. As peças, que emocionaram milhões na Marquês de Sapucaí e conquistaram repercussão internacional, agora ganham uma nova vida e, depois da Freezone, serão doadas para escolas de samba de Belém.

Em um momento histórico para a Amazônia e para o planeta, esses monumentos simbólicos deixam de ser apenas elementos cenográficos para se tornarem parte de uma grande composição visual que será instalada na Praça da Bandeira.

A realização da Freezone Cultural Action é do Instituto Cultural Artô e conta com parceria do Comando Militar do Norte (CMN) e da Prefeitura de Belém, que colaboram com a implantação e a revitalização da Praça da Bandeira durante a COP 30. O projeto tem patrocínio da Associação Brasileira do Alumínio (ABAL/CCAL), juntamente com suas associadas Hydro, Albras, Alcoa, ReciclaBR, Novelis, MRN, Termomecânica e CBA, e também conta com parcerias da Cojovem e Governo do Pará.

A Freezone ocupará a Praça da Bandeira com arenas culturais, domos geodésicos, fóruns, shows, gastronomia sustentável e arte pública; expectativa é receber até 120 mil visitantes (Foto: Divulgação)

“Essas esculturas estarão presentes na cenografia dos palcos, dos espaços imersivos e da praça como um todo. Terão livre acesso, para que as pessoas possam se aproximar, sentir, fotografar e fazer parte desse espaço simbólico”, diz Fernando Goulart, Diretor de Comunicação do Instituto Cultural Artô e responsável pela arquitetura e cenografia do evento.

Entre os destaques trazidos da Grande Rio estão uma onça trançada em metal, uma arara gigante que compôs um dos carros principais do desfile, a Cobra Grande e o conjunto cenográfico marajoara - elementos que carregam o imaginário da floresta, a força dos encantados e a ancestralidade dos povos amazônicos.

Sustentabilidade criativa

A chegada das alegorias também representa um gesto de sustentabilidade criativa. Ao reutilizar estruturas do carnaval, a Freezone reafirma um dos pilares da nova cultura climática: a inteligência do reuso. “Essas alegorias não são apenas estruturas, são narrativas encarnadas em isopor, madeira, metais e tintas. São expressões da criatividade popular que agora se integram à missão da Freezone: provocar, emocionar e transformar durante a maior conferência climática do planeta”, afirma Fernando.

Realizada entre os dias 9 e 21 de novembro de 2025, a Freezone ocupará a Praça da Bandeira com arenas culturais, domos geodésicos, fóruns, shows, experiências sensoriais, gastronomia sustentável e arte pública. A proposta é criar um território de escuta, participação e criação coletiva durante a COP30, reunindo até 120 mil pessoas. “Esse é um espaço para as pessoas. A cultura tem o poder de abrir caminhos que a política e a ciência nem sempre alcançam. Por isso, queremos que a COP30 também seja um marco de escuta real, de inclusão e de transformação coletiva”, afirma Giovanni Dias, idealizador da Freezone e presidente do Instituto Cultural Artô.

Criado em 2020, o Instituto Cultural Artô acredita na arte como ferramenta de transformação social. Inspirado pelo “Código da Modernidade” do filósofo colombiano Bernardo Toro, reúne artistas, educadores e profissionais de diversas áreas em ações de impacto, inclusão e sustentabilidade. Com décadas de experiência em arte-educação e mobilização cultural, o Artô atua em projetos que fortalecem comunidades, promovem o protagonismo jovem e apontam novos futuros possíveis por meio da cultura.

Serviço: Freezone Cultural Action

Local: Praça da Bandeira – Belém (PA)

Data: 9 a 21 de novembro de 2025 (durante a programação da COP30)

Entrada: gratuita e aberta ao público

Mais informações: https://www.instagram.com/freezonecop30