Freezone Cultural Action será realizado durante a COP30 em Belém

A Praça da Bandeira, no bairro da Campina, em Belém, será palco do Freezone Cultural Action, um projeto que será realizado na capital paraense entre os dias 9 e 21 de novembro, durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30). A iniciativa propõe uma zona livre e aberta ao público, com foco em arte, juventude, tecnologia e ação cidadã diante das urgências climáticas. A proposta é reunir mais de 120 mil pessoas ao longo de 12 dias, sempre a poucos quilômetros do centro oficial da conferência, com uma programação intensa e imersiva.

Com domos geodésicos, arenas, painéis, shows e experiências sensoriais, a Freezone pretende ser um espaço complementar às zonas oficiais da COP, oferecendo acesso gratuito e promovendo escuta ativa, cultura e mobilização popular. Serão realizados fóruns sobre justiça climática, ancestralidade e protagonismo jovem, além de atividades artísticas, gastronômicas e tecnológicas.

VEJA MAIS

“O projeto nasce para que a COP30 também seja um marco de escuta real, de inclusão e de criação coletiva”, afirma Giovanni Dias, fundador do Instituto Cultural ARTÔ e porta-voz da iniciativa. “Estamos chamando todos e todas para refletir, propor e se emocionar juntos. A cultura tem o poder de abrir caminhos que muitas vezes a política e a ciência não alcançam sozinhas.”

O lançamento oficial do projeto acontece nesta sexta-feira, 13 de junho, das 8h30 às 10h, na Praça da Bandeira, em Belém, com entrada gratuita. A programação contará com apresentações das cantoras paraenses Lia Sophia e Bia Dourado, além de conteúdos audiovisuais em 3D produzidos especialmente para apresentar o projeto ao público.

Durante o evento, também será possível conhecer mais sobre as ações planejadas para novembro, incluindo os fóruns “O Jovem por um futuro mais ancestral” e “COP30 – A Discussão é de Todos”, que vão reunir lideranças, coletivos, artistas e pesquisadores da Amazônia e de outras regiões.

Serviço

Lançamento da Freezone Cultural Action

Data: 13 de junho de 2025 (sexta-feira)

Horário: Das 8h30 às 10h

Local: Praça da Bandeira — em frente ao Mastro da Bandeira, Belém (PA)