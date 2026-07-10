Arrastão Cultural de Salvaterra reúne carimbó, boi-bumbá e show do Pé de Cerrado no Marajó

A música, o carimbó e o boi-bumbá estarão no centro da programação que marca o lançamento do Instituto Casa Marajoara, em Salvaterra, no Marajó. Na quinta-feira (16), o espaço realiza o show aberto ao público e o cortejo do 3º Arrastão Cultural de Salvaterra, reunindo mestres, grupos tradicionais e atrações de diferentes regiões do país. A programação segue até sábado (18), com atividades gratuitas.

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A abertura começa às 15h, na Casa Marajoara, com roda de boi-bumbá e carimbó com apresentações do Boi-Bumbá 7 Estrelas, Mestre Zezinho Viana, Boi Marronzinho e Mestre Joelcio, Boi De Repente e Mestre Robledo, além do grupo Balanço de Maré, com o espetáculo “Carimbojó”.

Ainda na quinta-feira, às 19h, o público poderá acompanhar o Cortejo da Búfala Cheirosinha do Marajó, que sairá do Instituto Casa Marajoara em direção à Praça Magalhães Barata. No local, a programação segue a partir das 20h, com apresentações do grupo brasiliense Pé de Cerrado, Arraial do Pavulagem, Tambores do Pacoval e Grupo de Tradições Marajoaras Cruzeirinho.

A programação do lançamento também terá continuidade na sexta-feira (17), com um luau na Praia do Portinho, às 20h, reunindo Alfredo Reis e Mestre Zezinho Viana. No sábado (18), será realizada uma vivência quilombola.

Criada a partir da trajetória do espaço, que começou no ano 2000 pelas mãos do casal Aldenora e Alickson, a nova instituição passa a reunir ações culturais desenvolvidas ao longo de mais de duas décadas em Salvaterra.

As rodas de carimbó, encontros musicais e atividades com artistas e mestres da cultura popular fazem parte da história do espaço.

Uma das responsáveis pelo Instituto Casa Marajoara, Aldenora Pena explica que a programação foi construída a partir do encontro entre diferentes manifestações culturais. Segundo ela, a participação do Pé de Cerrado representa a continuidade de uma parceria iniciada em outros momentos no território marajoara.

“O Pé de Cerrado traz na sua trajetória o boi-bumbá e já é um parceiro do Marajó. Esta é a terceira participação deles na nossa programação. São artistas que compartilham conosco os mesmos sonhos e ideais de valorização e democratização da cultura”, afirma.

Criado em Brasília em 1999, o Pé de Cerrado desenvolveu uma linguagem cênico-musical baseada em pesquisas sobre manifestações tradicionais brasileiras. O grupo chega ao Marajó dentro da turnê de celebração dos 25 anos de trajetória, apresentando um espetáculo que reúne referências como carimbó, maracatu, bumba meu boi, samba, ciranda, baião e frevo.

Para Aldenora, a presença do grupo também amplia o intercâmbio entre diferentes expressões culturais. “Criamos uma oportunidade de realizar uma grande conexão pautada pela troca de saberes, de reconhecer linguagens diferenciadas das regiões do Brasil”, diz.

Além das apresentações musicais, o evento também contará com uma exposição voltada à memória dos grupos e mestres que participaram da trajetória da Casa Marajoara. A proposta reúne registros das conexões construídas ao longo de 26 anos de atuação cultural no território.

“Traremos também uma exposição valorizando a memória de grupos e mestres e suas confluências com a Casa Marajoara ao longo de 26 anos de atuação no território”, destaca Aldenora.

O encerramento das atividades será marcado pela vivência quilombola na comunidade de Mangueiras, com o objetivo de aproximar visitantes das tradições locais e dos saberes mantidos pelas comunidades marajoaras.

Serviço

3º Arrastão Cultural de Salvaterra | Lançamento do Instituto Casa Marajoara

Data: 16 a 18 de julho de 2026

Local: Casa Marajoara e Praça Magalhães Barata – Salvaterra (Marajó)

Entrada: gratuita