Fest Verão Portel começa e movimenta Marajó com cultura e esporte

O município de Portel, no Arquipélago do Marajó, recebe a partir deste domingo (12 de julho) o maior Festival de Verão da região. O evento, que se estende até o dia 26, oferece competições esportivas, concursos culturais e atrações musicais, impulsionando a economia local e o turismo.

O festival contará com disputas em diversas modalidades e eventos tradicionais que já fazem parte do calendário de verão do município. Entre as modalidades esportivas, destacam-se a regata, corrida de verão, vôlei de praia, jiu-jítsu, futebol de areia, motocross, futevôlei e jogos de mesa.

Na área cultural, o público poderá prestigiar os concursos Garota e Garoto Verão, Musa Verão e Miss Mix Verão. As competições serão realizadas em diferentes finais de semana, com apresentações de artistas locais, regionais, DJs e bandas para animar as noites.

Impacto econômico e social do festival

Idinor Ferreira, Secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Portel, destacou a importância do evento para a região. "O Festival de Verão representa um importante investimento no fortalecimento do turismo, da cultura, do esporte e da geração de renda, atraindo visitantes de diversos municípios do Marajó e de outras regiões do Pará", afirmou.

Segundo o secretário, o Fest Verão Portel é "muito mais do que uma programação de férias". Ele enfatizou que se trata de um "verdadeiro mix de oportunidades que impulsiona a economia local, fortalece o turismo e permite que centenas de portelenses aumentem sua renda por meio do comércio, da gastronomia, da hospedagem, do transporte, do artesanato e de diversos outros serviços”.

As competições, torneios e eventos náuticos atraem atletas, equipes e visitantes, transformando o esporte em um instrumento de desenvolvimento econômico, inclusão social e promoção do município. "Enquanto milhares de pessoas celebram o lazer, empreendedores encontram novas oportunidades de negócios, trabalhadores ampliam sua renda e a cidade fortalece sua vocação para o turismo de experiência", reforçou o gestor da pasta.

Ferreira concluiu que "cada visitante que chega movimenta restaurantes, mercados, embarcações, hotéis, pousadas e pequenos comerciantes, gerando um ciclo positivo de desenvolvimento”.

Programação cultural

12 de julho (domingo) – Abertura: Concurso Garota e Garoto Verão Atrações: Adson e Banda, Na Vibe, J. Som

19 de julho (domingo): Atrações: Bruno Castro, DJ Elison, DJs Locais

25 de julho (sábado): Concurso Musa Verão Atrações: Fábio Ramos e Jaspion, J. Som (Fênix), DJ Local

26 de julho (domingo) – Encerramento: Concurso Miss Mix Verão Atrações: DJ Local, Rebeca Lindsey, J. Som (Fênix)



Programação esportiva

12 de julho: Regata Portel Oficial – Desafio Clube do Remo, Tuna Luso e São Vicente Náutico Corrida de Verão Concurso Garoto e Garota Verão

13 a 15 de julho: Jogos de mesa (dominó, damas e xadrez)

16 a 18 de julho: Torneio de Vôlei de Praia

18 de julho: Projeto Nocaute na Violência

19 de julho: Open Jiu-Jítsu de Verão

22, 23 e 24 de julho: Torneio de Futebol de Areia

24 de julho: 3º Circuito de Freestyle – Jorge Negrete

25 de julho: 11º Circuito Portel Motocross (Km 7)

26 de julho: Torneio de Futevôlei

