Aquecimento BBB 25: relembre os participantes que foram expulsos do programa

Ao longo das 24 edições do Big Brother Brasil, algumas atitudes dos participantes resultaram em expulsões devido ao descumprimento das regras do programa. Essas desclassificações ocorreram por comportamentos inadequados, como agressões verbais ou físicas, assédio e atitudes fora de ética, com episódios graves que geraram repercussão. Ao todo, nove participantes foram expulsos do reality show, e cada caso teve suas particularidades.

Relembre quem são os participantes que já foram expulsos do BBB e seus motivos:

Daniel Echaniz (BBB 12)

(Reprodução/ Redes sociais)

Daniel foi o primeiro participante a ser expulso do programa após ser acusado de abuso sexual contra Monique Amim. O episódio aconteceu após uma festa, quando cenas comprometedores com Monique, visivelmente embriagada, foram gravadas sob o edredom. A expulsão ocorreu após a pressão do público e investigações, embora o inquérito tenha sido arquivado posteriormente por falta de provas.

Ana Paula Renault (BBB 16)

Ana Paula Renault e Renan Oliveira, do BBB 16 (Divulgação)

Ana Paula foi expulsa após agredir o participante Renan com um tapa no rosto durante uma discussão. O episódio gerou uma série de queixas, e, após a reclamação de Renan no confessionário, a produção decidiu pela desclassificação de Ana Paula. Ela foi uma das participantes mais polêmicas da edição.

Marcos Harter (BBB 17)

Marcos Harter e Emilly Araújo, do BBB 17 (Divulgação)

Marcos foi expulso devido a uma atitude agressiva contra sua parceira Emilly Araújo, com quem formava um casal. Durante uma discussão, Marcos apertou o braço de Emilly, deixando marcas arroxeadas na pele dela. A expulsão ocorreu após a repercussão negativa e o indiciamento de Marcos por agressão.

Vanderson (BBB 19)

Vanderson foi expulso após ser acusado por uma ex-namorada de agressão física e psicológica, além de acusações de estupro e importunação sexual feitas por outras mulheres. A Polícia Civil investigou as denúncias, mas elas foram arquivadas por falta de provas, e a expulsão foi determinada devido à gravidade das acusações.

Hariany Almeida (BBB 19)

Hariany Almeida empurrou Paula von Sperling e também saiu da casa. (Reprodução / Twitter)

Hariany foi desclassificada após empurrar Paula von Sperling durante uma festa. Apesar de Paula não ter interpretado o ato como agressão, a produção do programa optou pela expulsão de Hariany, com base na regra de que "regras são soberanas". A atitude gerou polêmica e, após a expulsão, Hariany se destacou em outro reality.

Maria (BBB 22)

Maria é expulsa do BBB 22 (Globo.com)

Maria foi expulsa após um incidente durante a dinâmica do Jogo da Discórdia, quando jogou água suja na cabeça da participante Natália. A atitude, considerada agressiva, resultou na desclassificação da atriz e cantora. A decisão da produção seguiu as diretrizes de manter a integridade dos participantes.

Cara de Sapato (BBB 23)

Dania e Cara de Sapato (Reprodução)

O lutador Antônio "Cara de Sapato" foi expulso após ser acusado de assédio sexual durante uma festa com a participante Dania Méndez. Imagens mostraram o participante segurando Dania pelos pulsos e beijando seu pescoço enquanto ela tentava se desvencilhar. A situação gerou uma forte reação do público e a expulsão foi decidida pela produção.

MC Guimê (BBB 23)

MC Guimê também foi desclassificado por comportamento inadequado com Dania Méndez. Durante uma festa, o funkeiro foi flagrado passando a mão na bunda da participante, o que a deixou desconfortável. A direção do programa optou pela expulsão devido à gravidade da situação e ao desrespeito à participante.

Wanessa Camargo (BBB 24)

Wanessa Camargo foi expulsa por agredir o participante Davi durante uma festa, após ele alegar que a cantora havia dado um tapa em sua perna enquanto ele dormia. A produção tomou a decisão após a reclamação de Davi, e a expulsão ocorreu algumas horas após o incidente, conforme a regra contra agressões dentro da casa.