Rafael Portugal e Rodrigo Sant’Anna estarão à frente do humor do BBB em 2025

Com estreia marcada para 13 de janeiro, o BBB 25 é assunto de rodas de conversas, por conta nisso novidades estão sendo lançadas aos poucos. Para a próoxima edição, o reality show vai ganhar dois comandantes já bem conhecidos pelo público, ambos com laços antigos na história do BBB: Rafael Portugal e Rodrigo Sant’Anna estarão à frente dos quadros de humor na próxima edição.

Sucesso com o ‘CAT BBB’ nas temporadas 20 e 21, Rafael está de volta ao programa. “Amei que as pessoas amaram o quadro e fiquei muito, muito feliz com o convite para essa temporada histórica. Quero fazer de novo com o mesmo jeitinho, acompanhar o que o público está achando e, assim, ser um porta-voz dele dentro do programa. Estou ansioso desde o dia em que recebi o convite, nervoso como se fosse a primeira vez. Estou de volta, Brasil”, vibra Rafael.

Quem também está de volta é Rodrigo Sant’Anna, que além de estrelar a nova temporada de ‘Tô de Graça’ no Multishow, vai comandar um novo quadro no ‘Big Brother Brasil’ em 2025. Assim como Rafael Portugal, o ator já marcou presença no BBB, interpretando personagens autorais nas edições 15 e 16. “Eu acho que o Big Brother é uma experiência imersiva. Mesmo que você não entre na casa, participar do projeto de uma maneira geral é algo inesquecível”, comenta ele. A menos de um mês para a estreia da nova edição, Rodrigo conta que sua expectativa é levar diversão para quem assistir: “Essa é a nossa função no meio dessa brincadeira. É trazer mais alegria para um programa que já é um sucesso. É chegar devagarinho para tentar contribuir da melhor maneira”.