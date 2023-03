Mexicana no BBB 23 diz que se lembra da importunação de Guimê: ‘Não quis comentar’

A mexicana Dania Mendez, de “La Casa de los Famosos”, que está em um intercâmbio no BBB 23, foi chamada no confessionário após a eliminação de Guimê e Cara de Sapato por importunação sexual na quinta-feira (16). À produtora do reality do México, a influencer confessou que lembrava das atitudes do funkeiro, que chegou a passar a mão nela por diversas situações, mas que não contou por medo e pena.

”Eu me lembrava um pouco da situação. Mas não quis comentar porque fiquei com pena, com muita pena de ocasionar um problema dele lá fora, do Guimê com sua família, sua esposa. Me deu muita pena”, disse Dania.

A produtora do “La Casa de los Famosos” reforçou que a culpa não era dela. Dania contou ainda estar se sentindo mal com a situação: "Me sinto mal porque tu me conhece, sabe que eu sou coração e essas duas pessoas para mim... Me receberam muito bem, tem uma energia muito bonita e eram muito queridos aqui. ‘Sapatito’ em especial foi uma pessoa muito boa comigo, independente do beijo que roubou".

“Me sinto mal por eles, porque como eu, eles têm sonhos e vieram aqui para ter a melhor exposição. Me sinto um pouco mal por eles, porque sei que são boas pessoas. Entendo que aqui eles protegem as mulheres e eu valorizo e agradeço muito isso. Espero com fé em Deus que estejam bem, concluiu.