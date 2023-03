BBB 23: vidente alertou saída de participantes no reality: ‘energia de expulsão’

Ainda no mês de fevereiro, a vidente Bianca Godói já alertava para expulsão nesta edição do Big Brother Brasil. A saída de participantes do BBB 23 foi revelada no dia 22 do mês passado, três semanas antes do que ocorreu hoje (16/03), com a eliminação de MC Guimê e Cara de Sapato, por suspeita de importunação sexual.

Bianca, conhecida como 'vidente dos famosos', é conhecida por divulgar algumas visões polêmicas coM frequência. Pelo instagram, ela disse que a expulsão seria em breve. “Novamente a energia de expulsão continua dentro da casa. Inclusive já era para ter acontecido. Já aconteceu alguns casos ali, que se você for olhar para outros programas que teve, era para ter acontecido a expulsão. Mas a mídia é assim. Enquanto ‘tá’ vindo o grosso, o negócio vai fluindo”, iniciou a sensitiva. Assista!

VEJA MAIS

A vidente ainda afirmou que há um espírito rondando. “Agora ele vai atacar a energia de uma mulher, que entrará em pânico, crises e medos”, reforçou. O vídeo continua com a Bianca falando sobre Gustavo, já eliminado, e alguns conflitos com os meninos, entre eles MC Guimê, que já ocorreu na prova da discórdia