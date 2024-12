BBB 25 começará em um mês; já pode marcar no calendário o dia da estreia

O "BBB 25" já tem data certa para começar, então pode marcar no calendário que no dia 13 de janeiro os brothers e sisters vão entrar na casa mais vigiada do Brasil. E, lógico que, vamos entrar junto com eles, porque esta edição do reality conta com algumas novidades, já que marcará a edição especial de 100 dias. Uma das principais novidades é que os participantes vão entrar por duplas, ou seja, eles já se conhecem antes de começar o programa.

Além disso, o programa será uma celebreção, em que não é só em relação aos 25 anos do reality, mas também celebra os 60 anos da TV Globo. Por isso, a casa será toda decorada com as histórias marcantes que foram contadas pela Globo. Assim, os participantes e o público poderão acompanhar novas histórias e relembrar aquelas que já passaram pela telinha.

VEJA MAIS

A apresentação continua com Tadeu Schmidt, mas conheça o restante do Big time para o BBB 25:

Flashes da TV Globo

Fica por conta da ex-participante do "BBB 24", Beatriz Reis, e do apresentador Thiago Oliveira, que estava no programa "ÉdeCasa".

Bate-Papo BBB no gshow e no Globoplay

O ex-participante do "BBB 21", Gil do Vigor, e Ceci Ribeiro falam com os participantes eliminados a cada rodada.

Mesacast BBB

O Podcast do BBB 25 que é transmitido pelo Multishow será comandado por Giovanna Pitel, ex-participante do "BBB 24", pelo humorista Ed Gama e Vitor diCastro, ator e influenciador.

O trio vai revezar a bancada com os convidados.

VEJA MAIS

A produção do programa é realizada por Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, direção geral de Angélica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado.

As novidades não param por aí, já que na próxima semana será anunciado quem estará à frente do humor do 'BBB 25'

Quais são as suas apostas?

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)