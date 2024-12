Alane rebate Hadbala e questiona 'ofensa ao meu caráter'; entenda!

Após criticar a participação de Alane no BBB 24, o ex-BBB Hadson Nery, o Hadballa, recebeu uma resposta da influencer em comentários nas redes sociais.

A fala polêmica de Hadbala aconteceu durante uma entrevista no videocast Chá de Canela, do Grupo Liberal, divulgada na última terça-feira (03). Na ocasião, ele disse que não torceu por Alane e ainda afirmou que não gostou das coisas que ela fez no reality show.

“Não torci para ela. As coisas que ela fez lá dentro, eu não podia compactuar. Ela criou uma personagem. Ela é atriz. Mas eu não tenho nada contra ela”, declarou o ex-BBB.

Ainda segundo Hadbala, ele foi prejudicado pela edição do BBB, que proibia muitas coisas que foram permitidas à Alane, como o fato de expressar a cultura do Pará no reality.

“A edição da Alane foi muito diferente, pôde coisas que a minha não pôde”, garantiu em entrevista ao podcast Chá de Canela.

Na publicação da entrevista nas redes sociais, Alane se manifestou e rebateu os comentários de Hadbala.

“Não é porque na sua edição não podia levar objetos que representassem a sua cultura que você não poderia falar dela. Não existe nenhuma regra no programa que proíba alguém de se expressar ou manifestar a sua fé. Você não falou porque não quis”, começou.

“Não use a minha profissão de atriz num tom de ofensa ao meu caráter. Eu nunca citei seu nome, apesar de claramente também não ter torcido por você”, escreveu Alane.