Aniversário de Alane Dias pode ser celebrado com samba na Sapucaí em 2025; entenda

Após encantar o público ao desfilar na Cidade do Samba durante o lançamento dos sambas-enredos das escolas de samba do Carnaval 2025, representando a Acadêmicos do Grande Rio, Alane Dias compartilhou com seus seguidores a possibilidade de comemorar seu aniversário de 26 anos de forma especial: sambando na Sapucaí, durante o Desfile das Campeãs.

A atriz e bailarina, que faz aniversário no dia 9 de março, mencionou em seus Stories no Instagram, na tarde desta segunda-feira (02/12), que o evento está marcado para o dia 8 de março, abrindo uma oportunidade única de celebrar seu novo ciclo em um dos maiores palcos do samba.

Nos Stories, Alane destacou sua dedicação ao aprendizado do samba, mesmo já sendo bailarina profissional. “O samba é uma outra vivência, uma outra forma de aprendizado que estou comprometida em aprender cada vez mais. Ver os comentários positivos de vocês é uma linda forma de incentivo. Eu estou muito feliz e realmente comprometida com tudo o que eu faço”, disse.

Além disso, a paraense ressaltou a importância de levar a cultura de seu estado natal ao cenário nacional. “Contar essa história da forma que ela deve ser contada, colocando o Pará onde deve ser colocado, é o que mais importa. Eu sempre faço questão de falar porque o Pará é o local que eu mais amo”, completou.

Alane revelou ter ficado emocionada durante o mini-desfile na Cidade do Samba e brincou sobre suas possibilidades para o próximo aniversário. “Já pensou, gente, se eu passar a virada do meu aniversário sambando na Sapucaí? Sempre quis comemorar meu aniversário de uma forma bacana e nunca conseguia”, afirmou.

Ela ainda relembrou comemorações anteriores, marcadas por mudanças importantes em sua vida. “Ano passado, estava mudando para São Paulo e só consegui reunir alguns amigos em tom de despedida. Já este ano, eu estava no BBB, de Monstro, vestida de bruxa, e nem pude comer meu bolo porque estava na xepa. Em 2025 pode ser simplesmente na Sapucaí. Que loucura, né?”, acrescentou.