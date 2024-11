Em conversa com motorista, Alane Dias fala sobre dia específico que mais sente saudade de Belém

A ex-BBB paraense Alane Dias, atualmente moradora do Rio de Janeiro em busca de novas oportunidades, compartilhou com seus seguidores nas redes sociais, neste domingo (24/11), a saudade que sente de Belém, sua cidade natal.

Em um momento de descontração, ela relatou nos Stories um encontro curioso com um motorista de aplicativo, também paraense, com quem conversou sobre suas raízes e a saudade de sua terra.

Durante o diálogo, Alane relembrou com carinho alguns lugares marcantes de Belém, como a Estação das Docas, onde costumava ir para assistir ao pôr-do-sol.

“Tu senteS muita saudade de Belém? Hoje acordei ouvindo música. Domingo é o dia que mais sinto saudade. Égua, ir na Estação das Docas assistir ao pôr-do-sol”, comentou ela com o motorista.

Em seguida, ela compartilhou uma reflexão, destacando a conexão que todos os paraenses carregam: “Tem paraense em tudo que é lugar e uma coisa une todos eles: a saudade da nossa terra. E do açaí”.

Além de relembrar os momentos especiais em Belém, Alane também falou sobre o show de Alok em sua cidade natal, que marcou o início da contagem regressiva para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30). Ela destacou a importância do evento e como o DJ Alok trouxe o tecnobrega para o palco, fortalecendo a cultura local.