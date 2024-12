Casal formado no BBB se separa após anos de união: 'Entregamos a casa em que morávamos'

O relacionamento de Franciele e Diego Grossi chegou ao fim. O casal formado no "BBB 14" anunciou a separação após mais 10 anos de união.

A relação que começou diante das câmeras foi oficializada com o casamento um ano após a participação de Fran e Diego no reality show,. Eles são pais de Enrico, que hoje tem 4 anos.

"Separação nunca é fácil, ainda mais quando se está há mais de 10 anos juntos, e tendo filho, cachorro, uma vida juntos. Mas após muitas tentativas, objetivos e atitudes decidi que seria o melhor para todos", disse Fran ao Extra.

O público do casal já estava notando a ausência de um no perfil do outro nas redes sociais. Os ex-BBBs estão há quase dois meses separados. Fran contou que Diego tem pegado o filho aos fins de semana. Inclusive, o casal já entregou a casa que moravam .

"Guardei tudo em um guarda volumes até me reorganizar e voltei para a casa da minha mãe, que é minha rede de apoio. Estou focada em mim, na minha saúde física e mental, focando no meu trabalho", diz Fran.