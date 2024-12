Marido de ex-BBB paraense pode ter filha fora do casamento e é flagrado fazendo teste de paternidade

O ex-BBB Eliéser Ambrósio, marido da paraense ex-BBB Kamilla Salgado, com quem tem dois filhos – um menino de 4 anos e uma menina de 1 ano –, foi flagrado na última sexta-feira (6) em uma clínica particular de Cuiabá (MT) realizando um teste de paternidade. A informação foi divulgada pela jornalista Gaby Cabrini, do "Fofocalizando", no SBT.

Segundo a reportagem do Portal Léo Dias, o exame foi feito para verificar a possível paternidade de uma menina de seis meses, que seria fruto de um suposto caso extraconjugal de Eliéser, ocorrido enquanto Kamila estava grávida da filha caçula do casal. Eliéser teria aproveitado sua passagem por Cuiabá, onde se apresentou como DJ em um bar da capital mato-grossense, para realizar o exame de DNA.

O resultado do teste de paternidade deve ser divulgado em até 15 dias e pode confirmar se Eliéser é ou não o pai da menina.