Após show de graça em Belém, Mariah Carey volta ao Brasil com ingressos de até R$ 10 mil

A cantora Mariah Carey anunciou que realizará, pela primeira vez, o tradicional show natalino de seu projeto musical "Mariah Carey’s Christmas Time" no Brasil, conhecido por ser um dos eventos mais aguardados do período natalino no mundo. As apresentações estão confirmadas para o dia 17 de novembro em São Paulo e para o dia 21 no Rio de Janeiro, sendo que os brasileiros já esperam ansiosamente pela chegada da diva pop ao país.

Na última vez que a artista internacional esteve presente no Brasil foi no dia 17 de setembro para participar do Festival Amazônia Live – Hoje e Sempre, realizado em Belém, durante os preparativos para a Conferência das Partes sobre as mudanças do Clima (COP 30). Na época, a cantora se apresentou em um palco flutuante montado sobre o Rio Guamá, com efeitos especiais em um espaço cercado pela floresta amazônica.

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Quais os preços dos ingressos para o show da Mariah Carey?

Em meio às divulgações dos shows de Mariah Carey, os fãs e seguidores brasileiros da dona do hit natalino "All I Want for Christmas Is You" notaram que os preços dos ingressos em São Paulo podem chegar até R$ 10 mil. Isso porque os clientes do banco patrocinador do evento, Itaú, também poderão optar por "cadeiras platinum" com lugares privilegiados na hora da compra no site Eventim. Confira os valores dos ingressos:

Em São Paulo:

Cadeira Superior – R$ 197,50 (meia-entrada) | R$ 395,00 (inteira);

Cadeira Silver – R$ 297,50 (meia-entrada) | R$ 595,00 (inteira);

Cadeira Inferior Sul – R$ 297,50 (meia-entrada) | R$ 595,00 (inteira);

Cadeira Gold – R$ 397,50 (meia-entrada) | R$ 795,00 (inteira);

Cadeira Inferior Oeste – R$ 447,50 (meia-entrada) | R$ 895,00 (inteira);

Cadeira Inferior Leste – R$ 447,50 (meia-entrada) | R$ 895,00 (inteira);

Cadeira Diamond – R$ 647,50 (meia-entrada) | R$ 1.295,00 (inteira);

Hot Seat Oeste – R$ 847,50 (meia-entrada) | R$ 1.295,00 (inteira);

Hot Seat Leste – R$ 847,50 (meia-entrada) | R$ 1.295 (inteira);

Cadeira Orange – R$ 997,50 (meia-entrada) | R$ 1.995,00 (inteira);

Cadeira Platinum Itaú Personnalité – R$ 1.997,50 (meia-entrada) | R$ 3.995,00 (inteira);

Cadeira Platinum Itaú Personnalité – Quinta fileira – R$ 2.497,50 (meia-entrada) | R$ 4.495,00 (inteira);

Cadeira Platinum Itaú Personnalité – Quarta fileira – R$ 2.997,50 (meia-entrada) | R$ 4.995,00 (inteira);

Cadeira Platinum Itaú Personnalité – Terceira fileira – R$ 3.997,50 (meia-entrada) | R$ 5.995,00 (inteira);

Cadeira Platinum Itaú Personnalité – Segunda fileira – R$ 5.997,50 (meia-entrada) | R$ 7.995,00 (inteira);

Cadeira Platinum Itaú Personnalité – Primeira fileira – R$ 7.997,50 (meia-entrada) | R$ 9.995,00 (inteira).

No Rio de Janeiro:

Pista – R$ 247,50 (meia-entrada) | R$ 495,00 (inteira);

Pista Premium Itaú Personnalité – R$ 447,50 (meia-entrada) | R$ 895,00 (inteira);

Pacote VIP Itaú Super Fã – R$ 1.447,50 (meia-entrada) | R$ 1.895,00 (inteira).

Serviço:

São Paulo

Data: 17 de novembro

Horário: a definir

Abertura dos portões: 16h

Local: Allianz Parque.

Show no Rio de Janeiro

Data: 21 de novembro

Horário: a definir

Abertura dos portões: 16h

Local: Farmasi Arena (área externa).

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)