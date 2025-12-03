Capa Jornal Amazônia
Cultura

Veja quanto Mariah Carey ganha todo ano com o hit natalino 'All I Want for Christmas Is You'

Mesmo 30 anos depois, o hit natalino, tido como tema oficial do período por muitos, continua garantindo lucros milionários para a cantora

Riulen Ropan
fonte

Logo no lançamento, o single ultrapassou 16 milhões de cópias vendidas e alcançou o topo das paradas em mais de 30 países. (Foto: Reprodução / YouTube)

Todo mês de dezembro tem um ritual que se repete: as cidades se iluminam, as festas começam — e “All I Want for Christmas Is You” volta a ocupar o topo das playlists ao redor do planeta. Mas além de ser um clássico do Natal, o hit de Mariah Carey também se transformou em uma verdadeira fortuna anual.

De acordo com projeções mencionadas pelo portal Monet, só essa música garante à cantora algo entre R$ 14,2 milhões e R$ 21,3 milhões por ano. O valor vem de royalties, streams, execuções públicas e também do uso da faixa em campanhas e apresentações.

Ou seja, mesmo quase 30 anos depois do lançamento, o hit continua rendendo - e muitopara Mariah. 

Como a música virou um fenômeno

A faixa foi lançada em 1994 dentro do álbum Merry Christmas, o primeiro trabalho totalmente temático da artista. A canção rapidamente se destacou e, desde então, passou a ser presença obrigatória nas comemorações do fim do ano.

Com o tempo, superou até outros clássicos do período, como “Happy Xmas (War Is Over)”, eternizado no Brasil com a versão “Então É Natal”, de Simone.

Números que impressionam

Logo no lançamento, o single ultrapassou 16 milhões de cópias vendidas e alcançou o topo das paradas em mais de 30 países.

Hoje, é a música de Natal mais tocada do mundo nas plataformas digitais — e continua sendo uma das maiores fontes de renda da carreira de Mariah.

A máquina de Natal continua rodando

Neste ano, enquanto o hit volta a viralizar, Mariah dá início a mais uma série de apresentações natalinas em Las Vegas, reforçando seu título de “Rainha do Natal” e mantendo viva a música que nunca sai de moda — e que segue enchendo sua conta bancária todo fim de ano.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

.
