Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Marjorie Estiano explica decisão de não querer ter filhos: 'Rejeitava o romantismo'

Ao longo da conversa, a atriz também revelou que sofreu alguns traumas no passado com os seus familiares

Victoria Rodrigues
fonte

Marjorie Estiano costuma ser bastante reservada em sua vida pessoal. (Foto: Youtube/ Universa)

A atriz Marjorie Estiano abriu o coração e explicou sua decisão de não querer ter filhos durante uma entrevista recente ao podcast "Isso Não É uma Sessão de Análise", apresentado pela psicanalista Vera Laconelli. Ao revelar o porquê de não desejar construir uma família de forma tradicional, a artista relembrou alguns traumas do passado com sua família e alegou que a psicologia a ajudou a compreender o motivo com mais clareza.

Sempre muito reservada, a atriz revelou que teve muitos embates com sua mãe, Marilene Oliveira, e chegou a ficar um período sem falar com ela após se mudar para São Paulo, o que ela acredita ter influenciado em sua visão sobre a maternidade. No entanto, Marjorie acredita que já construiu uma família com os seus amigos e namorado, o médico cirurgião Marcio Maranhão, com quem convive desde 2022.

"Nunca [pensei nisso]. Acho que talvez por ter esse ambiente mais bélico com a minha mãe, eu falei: 'Não quero ter filhos. Não é bom isso, isso não é legal, não quero ter' (...) Depois fui entendendo com a [minha psicóloga] Beatriz, porque acho que a análise é um processo de autorreflexão e de autoconhecimento que deveria estar junto do português e da matemática. É básico, talvez seja mais importante até do que isso", disse Marjorie.

VEJA MAIS

image Medo de gravidez? Saiba o que é a tocofobia e quando ela preocupa
Transtorno provoca pânico, ansiedade e evita a gestação, mesmo quando não há desejo imediato de ter filhos

image Jennifer Aniston rebate críticas por não ter filhos: ’20 anos tentando formar uma família’
Ela já havia falado sobre o assunto e revelado que passou por um tratamento

image Mulher joga bebê na lixeira por 'não ter vontade' de ter mais filhos
A principal motivação é que ela não queria ter e assumir mais e novas responsabilidades como mãe. Recém-nascido passa bem

Traumas familiares de Marjorie tiveram influência em sua decisão

Segundo Marjorie, a convivência com sua família durante a juventude possui relação com a sua falta de vontade em gerar filhos. "O núcleo familiar tem muitos vícios de infância, de outras fases e projeções que são difíceis de atualizar. É uma caixa de Pandora. Fico tentando entender por que está envolta sempre em uma roupinha de uma moralidade, de amor incondicional, e acho que é o núcleo mais 'hardcore' que tem", opinou.

"Mas acho que o caminho que fiz foi um pouco esse da rejeição [aos pais e à relação maternal]. Inclusive, rejeitava o romantismo e tudo que fosse mais amoroso e afetivo nas minhas relações. Sou uma mulher prática, objetiva: não quero ter filhos, não quero ter descendentes. Isso é uma defesa, porque queria e desejava muito esse lugar [romântico], mas não sabia muito como, então, não é para mim", complementou Estiano.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

atriz

marjorie estiano

filhos

decisão

entrevista

Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

'TBT' FORA DE ÉPOCA

Guns N’ Roses relembra nas redes sociais apresentação em Belém e agita fã; confira

O show lendário ocorreu em abril deste ano durante a turnê 'Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things'

26.05.26 16h59

MIMO

Marina Sena recebe camisa e chapéu do Carabao durante Virada Cultural

Cantora recebeu presentes da empresária da aparelhagem paraense após apresentação em São Paulo

26.05.26 15h39

DANÇA

Rolon Ho e Thais Sousa embarcam rumo ao Rio de Janeiro para o Festival Brasil de Todos os Ritmos

A dupla foi campeão do quadro Dança dos Famosos em 2023 e 2025, respectivamente

26.05.26 11h23

CHEGADA

Nasce Levi, segundo filho de Lore Improta e Léo Santana

ouco antes do parto, a dançarina havia publicado um relato aos seguidores detalhando suas expectativas, receios e a rotina de compromissos durante as 38 semanas de gravidez

26.05.26 10h21

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Dona da “vagina mais bonita do Brasil” revela cuidados com a área íntima

Sabrina revelou suas rotinas de cuidados pessoais com a região íntima

22.02.25 0h00

rejuvenescida?

VÍDEO: Andressa Urach aparece irreconhecível após cirurgia na 'lata toda'

Técnica cirúrgica avançada reposiciona músculos da face e busca aparência natural; influenciadora detalhou recuperação real nas redes sociais

10.05.26 14h59

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (25/12)?

O filme “O Grinch” vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

25.12.25 11h00

CONHEÇA

Filha da atriz pornô Elisa Sanches também é criadora de conteúdo adulto? Veja aqui!

Gabriela Zito fala sobre carreira e destaca identidade independente

27.07.25 19h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda