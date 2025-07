Mulher joga bebê na lixeira por 'não ter vontade' de ter mais filhos

Uma mulher de 28 anos, identificada como Taylour Sierra Dickinson, foi presa nos Estados Unidos após abandonar um recém-nascido em uma lixeira. Não é a primeira vez que a mulher faz isso e a principal motivação é que ela não queria ter e assumir novas responsabilidades como mãe. Saiba mais a seguir.

O caso ocorreu em Sun Valley, no estado de Nevada. O crime foi descoberto quando um morador da região escutou o choro de bebê vindo de dentro de um container próximo de onde estava. Ao se aproximar, encontrou a criança enrolada em um saco plástico, aparentemente com poucos minutos de vida.

O homem resgatou o recém-nascido e o levou diretamente ao hospital. A polícia informou que o bebê recebeu atendimento médico e passa bem.

Durante o interrogatório, a mulher revelou que só percebeu que estava grávida no momento em que entrou em trabalho de parto, no banheiro de casa. Ela ainda afirmou que abandonar o recém-nascido seria a melhor escolha, já que ela se sentia incapaz de assumir mais essa responsabilidade, visto que, ela é mãe de outras três crianças e vive em dificuldades financeiras no momento.

Entretanto, essa não é a primeira vez que Taylour faz isso. Em 2023, ela foi envolvida em um caso semelhante, quando um bebê também foi encontrado descartado em uma lixeira. Na época, não houve nenhum processo judicial, pois a jovem declarou ter tido um aborto espontâneo.

Agora com o novo abandono, as circunstâncias levaram à formalização de acusações de tentativa de homicídio e maus-tratos infantis. Taylour permanece presa, com fiança estipulada em 1 milhão de dólares.

(*Gabrielle Borges,estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)