Juninho, 'Genro de Araraquara", estaria fazendo programa por R$ 5 mil

O Juninho Alecio, jovem do município de Araraquara, em São Paulo, que ficou famoso por trair a namorada com o pai dela, agora viralizou por se envolver em uma nova polêmica.

Desde o último domingo (25), vem circulando um suposto print no X, antigo Twitter, de uma conversa entre o famoso genro e um seguidor, que perguntou se Juninho realizava programa - serviços sexuais em troca de dinheiro ou em alguns casos, drogas.

Genro Juninho responde pergunta de internauta sobre programa (Foto/Redes sociais)

O genro de Araraquara, então, respondeu na conversa privada com o internauta que cobra R$ 5 mil pelo programa, mas detalhou alguns pontos importantes: “Não dou, não chupo. Sou hétero. Tem interesse?”. Até o momento, Juninho não comentou em suas redes sociais sobre a repercussão do suposto print vazado.

VEJA MAIS

Meses depois do escândalo com o sogro, Juninho decidiu se lançar na produção de conteúdo e criou um perfil na plataforma, onde cobra R$ 39,99 por fotos e vídeos sensuais. Ele já fez colaborações, por exemplo, com o dançarino e ator pornô gay Bruno ZL, dançarino de Mc Pipokinha.