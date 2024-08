Enfermeira 'mais sexy do mundo' abre chamada para assinantes decidirem que plásticas ela fará

Criadora de conteúdos adultos, Aline Limas deixa que os assinantes escolham quais as próximas plásticas ela deve fazer no corpo. Segundo a produtora de vídeos eróticos, que é ex-chefe de UTI e foi eleita "a enfermeira mais sexy do mundo" pela revista Playboy.

Segundo Aline, o propósito da ação foi fazer com que seus fãs a vissem "como a mulher dos sonhos que sempre imaginaram", conforme um comunicado à imprensa. Ela comentou que, ao final do processo, teve a sensação de estar participando de um reality show.

Os procedimentos realizados incluíram uma mastopexia com prótese de 700 ml, lipoescultura completa que abrangeu áreas como axilas, abdômen e flancos, além de enxertos de gordura nos glúteos e preenchimento dos lábios e do bigode chinês (depressão que se forma a partir da parte inferior do nariz e vai até o canto da boca, podendo chegar ao queixo).

Embora a decisão de Aline tenha gerado polêmica nas redes sociais, a estrela +18 afirmou não ter se sentido pressionada pela votação dos fãs, embora muitos assinantes a vejam como uma forma de fetiche.

No OnlyFans, Aline cobra 10 dólares por mês para que os fãs tenham acesso a suas fotos e vídeos sensuais. No Privacy, seu conteúdo está disponível por R$ 19,90, e ela também mantém um perfil gratuito para divulgação de prévias.