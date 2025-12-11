Angélica revela que deu vibrador à mãe e fala sobre estigmas em relação ao prazer feminino

Angélica discutiu os estigmas que cercam o prazer feminino. Ela defendeu que mães também possuem libido, desafiando a visão de um universo centrado no prazer masculino.

A declaração ocorreu durante um videocast publicado na quarta-feira, 10. A apresentadora revelou ter presenteado a própria mãe com um vibrador, precisando explicar o funcionamento do aparelho. A fala foi concedida ao programa "Conversa Vai, Conversa Vem", do O Globo.

A apresentadora comentou sobre a reação de aversão do público. Ela criticou o estigma sobre o prazer feminino, afirmando que "homens podem ter prazer e a mulher não pode porque é histérica". Angélica destacou ter se chocado com críticas de outras mulheres, questionando a atitude.

Angélica questiona críticas e apropriação do prazer

A apresentadora questionou: "Os homens podem ter prazer e a mulher não pode porque é histérica, né?". Angélica reforçou que "o que mais me chocou nessa história toda foram as mulheres me criticando. Mãe não transa? Você não tem o seu próprio prazer, porque você vai criticar o prazer do outro?".

Angélica pontuou a necessidade de "furar esse estigma". Ela mencionou que os comentários femininos a motivaram a falar mais sobre o assunto: "Quando vi os comentários das mulheres, me deu mais vontade de falar ainda mais. Vamos acordar para vida? Homens ficarem meio assim, tudo bem, agora, as mulheres...", ponderou.

Ela expressou o desejo de quebrar o preconceito relacionado ao prazer da mulher. Angélica incentivou: "Vamos nos apropriar do nosso prazer. Se apropria. Não deixa ninguém tirá-lo de você, vir com historinha. Mães também transam. A gente precisa saber detalhes? Não precisa. Mas transam."