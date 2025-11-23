Angélica relata abuso sexual sofrido aos 15 anos em Paris

A apresentadora Angélica voltou a falar sobre um episódio de abuso sexual vivido na adolescência durante entrevista à revista Marie Claire. Aos 15 anos, enquanto estava em Paris para gravações relacionadas à divulgação da música Vou de Táxi, ela enfrentou uma situação que só compreendeu com clareza décadas depois.

Segundo a comunicadora, a ficha sobre a gravidade do abuso caiu há cerca de dois anos, durante uma conversa com Luciana Temer. Foi nesse momento que conseguiu reconhecer e nomear o que havia acontecido. Ela explicou que, apesar da dificuldade emocional, falar publicamente sobre o tema é uma forma de contribuir para que outras meninas identifiquem sinais de violência.

“Hoje, com tanta informação na internet, muito menos meninas vão viver o que eu vivi, vão se colocar muito mais. É isso que a gente quer. Não queremos falar disso porque é uma ‘delícia’ falar sobre esse assunto. Claro que não, é gatilho para todos os lados, mas como alguém que quer um futuro melhor, a gente tem que falar”, afirmou à revista.

O episódio aconteceu em Paris, durante um ensaio fotográfico ligado ao lançamento de Vou de Táxi.

A apresentadora contou que compreender o ocorrido só foi possível após ouvir relatos e análises sobre violência sexual, o que ajudou a contextualizar sua experiência.