Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Angélica relata abuso sexual sofrido aos 15 anos em Paris

Apresentadora disse que só reconheceu o episódio como violência dois anos atrás

Hannah Franco

A apresentadora Angélica voltou a falar sobre um episódio de abuso sexual vivido na adolescência durante entrevista à revista Marie Claire. Aos 15 anos, enquanto estava em Paris para gravações relacionadas à divulgação da música Vou de Táxi, ela enfrentou uma situação que só compreendeu com clareza décadas depois.

Segundo a comunicadora, a ficha sobre a gravidade do abuso caiu há cerca de dois anos, durante uma conversa com Luciana Temer. Foi nesse momento que conseguiu reconhecer e nomear o que havia acontecido. Ela explicou que, apesar da dificuldade emocional, falar publicamente sobre o tema é uma forma de contribuir para que outras meninas identifiquem sinais de violência.

VEJA MAIS

image Angélica abre o jogo sobre o fim do namoro de Benício Huck e Duda Guerra: 'Brigando por Macho'
Apresentadora fala sobre a exposição do filho e a briga nas redes sociais das adolescentes; veja como Benício Huck reagiu e a reação de Angélica

image Xuxa revive momentos nostálgicos ao lado de Angélica e Eliana no 'Criança Esperança 2025'

“Hoje, com tanta informação na internet, muito menos meninas vão viver o que eu vivi, vão se colocar muito mais. É isso que a gente quer. Não queremos falar disso porque é uma ‘delícia’ falar sobre esse assunto. Claro que não, é gatilho para todos os lados, mas como alguém que quer um futuro melhor, a gente tem que falar”, afirmou à revista.

O episódio aconteceu em Paris, durante um ensaio fotográfico ligado ao lançamento de Vou de Táxi. 

A apresentadora contou que compreender o ocorrido só foi possível após ouvir relatos e análises sobre violência sexual, o que ajudou a contextualizar sua experiência.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Alane se forma na CAL com filha de Tadeu Schmidt: 'Que ironia bonita do destino'

Publicação foi feita no domingo (23), durante a celebração da conclusão do curso

24.11.25 12h12

HISTÓRICO

Belém receberá Guns N’ Roses pela primeira vez em show no Mangueirão

Produtora anunciou a novidade nesta segunda-feira (24)

24.11.25 10h38

LUTO

Morre Udo Kier, ator de 'Bacurau' e 'O Agente Secreto', aos 81 anos

A causa da morte não foi informada

24.11.25 9h47

AFFAIR

Bruna Marquezine e Shawn Mendes são vistos juntos em cinema no Rio

Rumores de aproximação entre os dois circulam desde 2017, quando começaram as primeiras interações nas redes sociais

24.11.25 9h33

MAIS LIDAS EM CULTURA

HISTÓRICO

Belém receberá Guns N’ Roses pela primeira vez em show no Mangueirão

Produtora anunciou a novidade nesta segunda-feira (24)

24.11.25 10h38

SAÚDE

Miss Jamaica segue internada na UTI após sofrer queda no Miss Universo

Segundo a Organização Miss Universo Jamaica, a modelo deverá permanecer na UTI por, no mínimo, sete dias

23.11.25 17h27

CELEBRIDADE

Morre cantor Jimmy Cliff, referência do reggae, aos 81 anos

A informação foi divulgada em seu perfil no Instagram, com assinatura da esposa, nessa segunda-feira (24)

24.11.25 8h47

AFFAIR

Bruna Marquezine e Shawn Mendes são vistos juntos em cinema no Rio

Rumores de aproximação entre os dois circulam desde 2017, quando começaram as primeiras interações nas redes sociais

24.11.25 9h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda