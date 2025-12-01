Capa Jornal Amazônia
Angélica faz 52 anos e surpreende ao posar de topless nos Lençóis Maranhenses

A apresentadora aproveitou a viagem de aniversário para se conectar com o ambiente da natureza

Victoria Rodrigues
fonte

A apresentadora curtiu a praia paradisíaca ao lado de Luciano Huck. (Foto: Reprodução/ Instagram | @angelicaksy)

Para comemorar a chegada de seus 52 anos em grande estilo, a apresentadora Angélica optou por escolher um lugar com cenário natural e paradisíaco: os Lençóis Maranhenses. Neste domingo (30), a esposa de Luciano Huck compartilhou algumas fotos ao lado do marido e outras apenas de topless, aproveitando o ambiente natural e exuberante da Vila de Atins, que fica localizada no Maranhão.

"Obrigada, obrigada! Dias felizes celebrando a vida, enquanto a natureza me presenteia com paz, beleza e alegria. Atins... Que lugar mágico, cheio de energia boa e seu povo tão amoroso. Obrigada, Lençóis Maranhenses, e a todos que fizeram esses dias do meu aniversário tão especiais. E, principalmente, ao meu amor, Luciano Huck”, escreveu Angélica na legenda do post em seu Instagram.

Em sua postagem, a apresentadora aproveitou o momento para exaltar os momentos de descontração e conexão com a natureza que a fizeram viver o seu aniversário da melhor forma possível. E, ao longo do ano, a influenciadora costuma sempre ressaltar sua conexão com diversas viagens em paisagens únicas pelo mundo.

Aniversário de Angélica

Apesar de ter sido comemorado em um momento mais intimista, o aniversário de Angélica não passou despercebido pelos famosos que aproveitaram os comentários da publicação para desejar felicitações à apresentadora. “Parabéns, musa, tão linda! Te amo”, escreveu a atriz Tatá Werneck. “Toda a felicidade do mundooo!”, disse o humorista Rafael Portugal. “Parabéns, sua maravilhosa”, destacou a jornalista Andréia Sadi.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

Variedades
.
