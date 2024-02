Altas Horas: Fafá de Belém e Milton Cunha estarão no programa pré-Carnava deste sábado (03)

A cantora Fafá de Belém e o carnavalesco e cenógrafo paraense, Milton Cunha, estarão no programa “Altas Horas” deste sábado (03), falando sobre o início de suas carreiras, projetos futuros e a relação com o Carnaval.

Fafá de Belém pretende ampliar sua participação no Carnaval de São Paulo neste ano. A cantora será homenageada com o tema do samba-enredo da escola de samba paulista "Império de Casa Verde”. “Eu, que gosto de Carnaval e já fui enredo em Belém, fui levada para dentro de um barracão de novo. É uma honra muito grande porque falam da história da minha terra. A gente é amazônico, temos nosso símbolo, nossa ancestralidade. Tudo é muito forte na gente", conta a cantora.

Estreando na transmissão dos desfiles em São Paulo este ano, o paraense, Milton Cunha conta como se tornou uma figura tão carnavalesca. “Eu me preparei a vida toda, estudando e conhecendo a cultura popular brasileira. Sou do Pará e quando cheguei no Rio, comecei a trabalhar com moda, e o Anísio [Abraão], da Beija Flor, me chamou para virar carnavalesco. Eu durmo psicólogo e acordo carnavalesco da grande Beija Flor de Nilópolis”, diz, com orgulho.

Além dos dois paraenses, Serginho Groisman também recebe no programa Diogo Nogueira, Gloria Groove, Diego Martins, Clara Moneke e Helio de La Peña. Para animar ainda mais a noite, Diogo Nogueira, Gloria Groove e Fafá de Belém cantam sucessos como “Vermelho”, “Clareou”, “Flor de Lis”, “Nuvem de Lágrimas”, “Herança Nacional”, entre outros.

O "Altas Horas" tem apresentação de Serginho Groisman, direção geral de Serginho Groisman e Adriano Ricco, e vai ao ar aos sábados depois de "Renascer".