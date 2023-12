Especial de Natal do 'Altas Horas': Veja quem será o convidado deste sábado (23)

No Natal do programa "Altas Horas" deste sábado (23), Serginho Groisman recebe o cantor Daniel para um especial dedicado ao artista. Este ano, o cantor completou 40 anos de carreira e levou sua turnê em vários estados do país em homenagem a João Paulo, seu ex-parceiro de palco, falecido em um acidente de carro em 1997.

O sertanejo, que lançou o DVD “Daniel canta João Paulo e Daniel – 40 anos de história”, teve a companhia de Luiza Possi, Seu Jorge, Eriberto Leão, e as duplas Rick & Renner, e João Bosco & Vinícius durante a atração, representando as 22 participações que fizeram parte do projeto.

Quem também estará no palco com Daniel é sua filha, Lara, e a veterinária e cantora Jéssica, filha de João Paulo, ambas mostrando que o talento para a música e a voz afinada estão no DNA.

"Fricote”, “Adoro Amar Você”, “Eu me amarrei”, “Romaria”, “Só dá Você na minha Vida“, “Estou apaixonado” e “Tocando em Frente” são alguns dos sucessos interpretados no programa.

O "Altas Horas" tem apresentação de Serginho Groisman, direção geral de Serginho Groisman e Adriano Ricco, e vai ao ar aos sábados na Globo depois de "Terra e Paixão".