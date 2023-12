Altas Horas: quem está no programa de hoje, na Globo?

Neste sábado (09), o programa "Altas Horas", comandado por Serginho Groisman, receberá duas representantes de diferentes estilos da música pop nacional. Ana Castela, destaque no cenário sertanejo, e Ludmilla, artista que surgiu no universo do funk, se unirão para compartilhar histórias e curiosidades de suas trajetórias artísticas.

Ana Castela, comemorando três anos de carreira, relembrará o início de sua trajetória artística, que teve origem em uma brincadeira com amigos e resultou em um vídeo que se tornou viral nas redes sociais. Ela apresentará os hits "Pipoco" e "Nosso Quadro", além de parcerias como "Vaqueiro Apaixonado" com Luan Pereira, "As Meninas da Pecuária" com Léo & Raphael, e "Boiadeira" com Us Agroboy.

Já Ludmilla, com uma década de carreira, contará sobre seus planos para nova turnê em 2024, um show especial semelhante às produções de grandes festivais, que percorrerá todo o país. Hits como "Hoje", "Rainha da Favela", "Sintomas de Prazer" e "Espelho", chamando MC Soffia para acompanhá-la em "Socadona" prometem agitar a noite de sábado no programa. A cantora ainda irá dividir os vocais de "Lua Vai" com o cantor Salgadinho.

Que horas começa o programa Altas Horas deste sábado?

O "Altas Horas" tem apresentação de Serginho Groisman, direção geral de Serginho Groisman e Adriano Ricco, e vai ao ar aos sábados depois da novela "Terra e Paixão".