Altas Horas: quem está no programa de hoje, na TV Globo?

Neste sábado (02), o “Altas Horas” recebe Lázaro Ramos, Marjorie Estiano, Galvão Bueno, o grupo Soweto e a cantora Lara. Lázaro, em destaque na novela Elas por Elas e no filme "O Paí, Ó 2", apresenta a música "Bando do Amor” que faz parte da trilha do filme. Ele compartilha sobre seus projetos e amizades com Wagner Moura e Vladimir Brichta.

Marjorie, estrela da série "Fim" no Globoplay, aborda a dificuldade de conciliar as carreiras de cantora e atriz. Galvão Bueno, de volta à Globo com novos projetos de entretenimento, discute como lida com imitações e memes com seu nome, expressando bom humor e orgulho.

Já as atrações musicais incluem o grupo Soweto e a cantora Lara. Belo retorna ao grupo de pagode para a turnê comemorativa de 30 anos, relembrando sucessos dos anos 90. Lara, em sua estreia no programa, apresenta seu EP "Faíscas", interpretando "Preciso Dizer Que Te Amo" e sua música autoral "Faíscas".

Que horas começa o programa Altas Horas deste sábado?

O "Altas Horas" tem apresentação de Serginho Groisman, direção geral de Serginho Groisman e Adriano Ricco, e vai ao ar aos sábados depois da novela "Terra e Paixão".