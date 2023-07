João Augusto, filho de Gugu, participa do 'Altas Horas' e diz querer seguir a carreira do pai

No último sábado (29), o programa "Altas Horas", da Rede Globo, recebeu a visita de João Augusto Liberato, filho do apresentador Gugu Liberato, que está no centro de uma polêmica disputa pela herança de seu pai. João expressou o desejo de conhecer os estúdios e os bastidores do programa, e o apresentador Serginho Groisman fez o convite e teve uma conversa descontraída com o jovem.

"Prazer em te receber aqui. O João veio visitar, pediu para conhecer. Seja bem-vindo", declarou Serginho Groisman, acolhendo o filho do comunicador.

Simony, uma das convidadas do programa, emocionou-se ao falar sobre sua amizade com o pai de João e destacou a estreita relação do jovem com seu filho. "Ele é muito amigo do Ryan, meu filho. Estou feliz em te ver aqui lindo, maravilhoso e bem", disse a cantora.

Durante a participação no "Altas Horas", Serginho Groisman abordou o interesse de João em seguir os passos profissionais do pai na televisão.

"Eu penso sim. Gosto muito da televisão, da mídia", respondeu o jovem João, revelando seu apreço pelo mundo midiático e sua disposição para continuar o legado do famoso apresentador.

“Boa sorte”, desejou Serginho, demonstrando apoio e incentivo a João em sua possível jornada na carreira televisiva.

Disputa por herança bilionária

O imbróglio em torno da herança de Gugu Liberato continua a ser destaque mesmo após sua partida em 2019. A disputa pela sucessão do apresentador tem causado divisões dentro da família Liberato.

De um lado, as gêmeas Marina e Sofia Liberato, de 19 anos, filhas caçulas de Gugu, estão ao lado da mãe, Rose Miriam di Matteo, que não foi contemplada no testamento por não ter sua união estável reconhecida legalmente.

Por outro lado, o filho mais velho do casal, José Augusto, de 21 anos, defende a posição da família do apresentador, que acredita que Rose Miriam não deve receber parte da fortuna estimada em R$ 1 bilhão.