Gugu era promíscuo e ia a festas com orgias e drogas, afirma produtor

Em meio ao processo de herança na Justiça, o nome do ex-apresentador Gugu Liberato tem sido bastante comentado na mídia a partir de novas revelações sobre o passado do jornalista.

Após o caso de Ricardo Rocha, que veio à público alegando ser filho de Gugu, o ex-produtor do Domingo Legal, Daniel Silveira, afirmou em depoimento à Justiça que o comunicador era ‘promíscuo’ e participava de festas com orgias e drogas.

“Até o momento daquela entrevista falsa do PCC (Primeiro Comando da Capital), ele era mais promíscuo, frequentava essas festas que rolavam de tudo, sexo, drogas, casais que estavam ali para trair os parceiros”, contou Silveira.

Segundo o colunista Erlan Bastos, do ‘Em Off’, que teve acesso às falas do ex-produtor, até mesmo bailarinas do programa e outras pessoas famosas participavam dos eventos. A partir daquele momento, Gugu passou a ser mais discreto, mas deixou de ter casos paralelos. “Tinha casos esporádicos com bailarinas e bailarinos do programa, pessoas famosas, prostitutas, mas coisas de uma noite”, completou o rapaz.

Durante o depoimento, o ex-produtor também foi questionado sobre um suposto romance de Gugu e Marcelo Augusto, revelado por Mamma Bruschetta em 2021. “O problema é que ele (Gugu) não queria que fosse tão exposto. Ele tinha esses relacionamentos, fotos com o Marcelo Augusto, mas ele sempre foi muito discreto”, finalizou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)