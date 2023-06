Suposto filho de Gugu desabafa em programa e mostra semelhanças com o apresentador

Entre as diversas polêmicas envolvendo Gugu Liberato, o suposto filho do apresentador, Ricardo Rocha, veio a público alegando que o jornalista é seu pai biológico.

O empresário, de 48 anos, foi entrevistado por Roberto Cabrini no "Domingo Espetacular", no último domingo (25). Na conversa, Ricardo disse ter medo de se expor e que lhe faltou coragem para exigir o exame de DNA quando Gugu estava vivo.

Além de contar sua história, o empresário afirmou ter semelhança física com o apresentador morto em 2019.

“Nunca tive o objetivo de me dar bem materialmente. Meu objetivo é poder fazer o exame. Eu tenho os traços dele”, disse Ricardo.

Ao expôr o caso, Ricardo notificou a família Liberato por ordem judicial para questionar a paternidade. Durante a entrevista, se emocionou relembrando o passado. "Acredito que o Gugu não sabia da minha existência. Agora, de velho, eu fui amadurecendo. Eu queria estar do lado. Perdi muita coisa. Eu me vejo muito nele”, lamentou.

No programa, o empresário também contou ter descoberto a identidade do pai quando tinha entre 10 e 11 anos. Segundo ele, sua mãe teria se envolvido com o apresentador em 1974, quando tinha apenas 15 anos.

Por ordem da Justiça, Ricardo pede o exame de paternidade e parte da herança de Gugu Liberato, caso seja reconhecida.

