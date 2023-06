Filhas de Gugu aceitam fazer exame de DNA com suposto novo filho do apresentador

As filhas de Gugu Liberato, as gêmeas Marina e Sofia Liberato, aceitaram realizar exame de DNA para saber se o comerciante Ricardo Rocha, de 48 anos, é ou não filho do apresentador. Ricardo entrou com um pedido de reconhecimento de paternidade "post mortem".

Todos os herdeiros de Gugu foram notificados da solicitação de exame de DNA, caso se recusassem os restos mortais do apresentador podem ser exumados.

Em nota divulgada ao jornal Extra, a defesa das gêmeas e da mãe Rose Miriam de Matteo informou que as irmãs não resistirão ao teste. "O advogado Nelson Wilians, que representa as gêmeas Marina e Sofia, ainda está se inteirando sobre a ação de investigação de paternidade. Mas a princípio não há motivo de suas clientes se recusarem a colaborar com um pedido de realização de exame de DNA, caso seja pertinente perante a lei", disse o advogado.

A colunista Mônica Bergamo informou que os três filhos de Gugu (João Augusto e as gêmeas Marina e Sofia) e a irmã dele, Aparecida, foram avisados sobre o processo de Ricardo Rocha por um oficial de Justiça que estave presente durante a audiência de reconhecimento da união estável de Gugu e Rose Miriam.

FILHO? - O comerciante Ricardo Rocha, de 48 anos, é um novo desenlance na polêmica partilha de bens de Gugu Liberato. A fortuna de Gugu é estimada em R$ 1 bilhão. Ricardo Rocha pede o que lhe caberia na herança caso se prove que ele é irmão dos herdeiros já reconhecidos. Se Ricardo for reconhecido como filho de Gugu todo o testamento deixado pelo apresentador deverá ser invalidado, segundo os advogados de defesa de Rose Miriam e das gêmeas.

A mãe de Ricardo, identificada como Otacília Gomes da Silva, teria conhecido Gugu quando ele ainda era anônimo em 1973, em São Paulo. Os dois teriam tido apenas um caso rápido, mas Gugu nunca soube que era pai de Ricardo.