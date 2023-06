Conheça o suposto filho de Gugu Liberato que pode entrar na herança

As polêmicas envolvendo a herança do apresentador Gugu Liberato, falecido em 2019, continuam. E entre os "personagens" desta disputa está Ricardo Rocha, o homem que se diz filho de Gugu e tem interesse em provar a questão. No último domingo, em entrevista a um programa da Record, disse que desde 2017 tenta comprovar este vínculo. Conheça o suposto filho!

VEJA MAIS

Ricardo Rocha, 48 anos, é dono de uma concessionária em São Paulo e trabalha com carros de luxo. Em entrevista Ricardo contou que sua mãe Otacília Gomes da Silva, nordestina residindo em São Paulo, engravidou de Gugu quando ela tinha 28 anos e ele 14 anos. “A minha avó não aceitava, durante um tempo, minha mãe teve que morar com um tio, foi um período muito difícil. Na cabeça dela, na vida dela, ela não tem 1% de dúvida que ele é meu pai”, contou.

O patrimônio de Gugu que está em disputa pode chegar a R$ 1 bilhão. Entre os bens, estão: sua casa em Orlando, nos Estados Unidos, avaliada em R$ 6,7 milhões; a outra casa no Guarujá (SP), avaliada em R$ 7 milhões. Uma mansão em São Paulo avaliada em R$ 15 milhões. Também o complexo de estúdios de TV avaliado em R$ 60 milhões. Além de aplicações em bancos do Brasil equivalente a R$ 190 milhões e participação em postos de gasolina, lojas de conveniência, loteamento e em bolsas de valores.