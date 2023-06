Thiago Salvático é o mais descartável em divisão de bens segundo advogado especialista

Thiago Salvático seria o mais descartável do processo de herança de Gugu Liberato, onde tenta provar uma união estável com o apresentador. O advogado Luiz Kignel, especialista em Direito da Família e sucessão familiar, participou do programa "Mais Você" nesta terça-feira (27), com Ana Maria Braga. Kignel explicou a briga judicial pela divisão de bens de Gugu Liberato.

Segundo o advogado, o suposto namorado do apresentador, Thiago Salvático, é quem tem menos chances de ficar com uma parte da herança. "Na minha opinião, sem ver os autos, o Thiago é o mais descartado. Porque ninguém conhecia essa pessoa. A relação sexual e a fidelidade sexual não são requisitos para união estável. Tem que ser uma relação que todo mundo conhece. Devíamos saber publicamente que esse era o companheiro dele", detalhou.

O advogado Luiz Kignel avalia que Salvático não era conhecido da sociedade e que ninguém conhecia a relação dele com Gugu Liberato. "A relação de porta do quarto para dentro não é união estável. É uma relação de sexo. Fiel, desejada, mas não é união estável", completou.

Já a situação de Rose Miriam seria mais complexa. "Ela teve filhos com o Gugu. Ter filhos não significa união estável. Se eles tinham um acordo de ter filhos sem formar uma família, ela também não terá direito [a parte dos bens]. Ela tem que provar que eles eram vistos e compreendidos como uma grande família. Eles podem ser pais dos mesmos filhos sem serem casados. Os três filhos têm direito a receber [herança], sem problema", afirmou.

Sobre a situação do empresário Ricardo Rocha, de 48 anos, que diz ser filho de Gugu, a situação se resolve de maneira simples com a confirmação ou não do exame de DNA. Caso seja comprovado, que Ricardo é filho do apresentador, a divisão de bens poderá mudar completamente.