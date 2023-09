Assessoria de Aline Barros desmente cara fechada da cantora no 'Altas Horas'

Após começar a viralizar um vídeo de Aline Barros com cara fechada durante os bastidores do programa Altas Horas, da TV Globo, a cantora gospel decidiu se pronunciar sobre o assunto. A assessoria dela emitiu um comunicado, explicando o porquê do comportamento dela. A nota foi enviada à equipe do colunista Leo Dias.

No vídeo gravado por uma pessoa da plateia, a artista aparece desconfortável enquanto os outros convidados se divertiam ao som de uma música e dançavam, já Aline, permanecia sentada apenas observando. Segundo a assessoria dela, isso ocorreu porque a cantora é “pastora e evangélica, então, é normal ela não dançar”.

Em nota enviada a Leo Dias, a assessoria de Aline Barros também deixou claro que tudo ocorreu bem na gravação e rebateu os comentários que questionaram-a sobre não se sentir bem no local. "Ela amou a gravação, foi de coração pra lá", disse a assessoria, que acrescentou: "O povo aumenta demais, fazendo memes para gerar polêmica".

Confira a nota:

"Não teve nada de mais, Aline é pastora e evangélica, então é normal ela não dançar. Ela amou a gravação, foi de coração pra lá. O povo aumenta demais, fazendo memes para gerar polêmica".