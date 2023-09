Cara séria de Aline Barros na gravação do 'Altas Horas' gera polêmica: ‘Postura arrogante’

Imagens da Aline Barros visivelmente incomodada nos bastidores da gravação do programa Altas Horas, da TV Globo, começaram a viralizar nas redes sociais na última sexta-feira (1º), gerando polêmica. Isso porque, internautas estão supondo que a cantora gospel, que estava entre as atrações, não gostou do desenvolvimento do programa já aparece com a expressão séria enquanto os outros convidados se apresentavam e todos se divertiam. Ainda não se sabe quando o programa vai ar.

No vídeo feito por algum espectador que estava na plateia, Aline aparece sentada e as demais pessoas dançando em meio à apresentação, incluindo Gretchen ao fundo, que rebola ao som da música. A atitude da artista dividiu opiniões no Twitter, que questionaram porque ela ainda vai em programas como este, já que não se sente confortável.

“Pra que a Aline Barros vai? Eu ein mana…Certa é a nossa querida Gretchen quebrando e dançando todas”, escreveu uma internauta. Assista ao vídeo:

"E para que foi se é a salva no meio dos outros?", perguntou um. "Achei a postura arrogante. Não precisa dançar, mas ao menos seja simpática com quem pensa diferente", escreve outro.

Também tiveram pessoas que defenderam a postura da cantora. “"Ela é evangélica! Seria estranho se ela estivesse dançando essas músicas", comentou um. "Tem lugares que não cabe a gente, né Aline? Por que foi mulher?", disse outro.

Posicionamento

A assessoria de Aline Barros emitiu um comunicado, explicando o que ocorreu na gravação. A nota foi enviada à equipe do colunista Leo Dias. Leia:

"Não teve nada de mais, Aline é pastora e evangélica, então é normal ela não dançar. Ela amou a gravação, foi de coração pra lá. O povo aumenta demais, fazendo memes para gerar polêmica".