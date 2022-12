Aline Barros lança releitura de sucesso gravada ao vivo em Paris

Aline Barros revisita os sucessos da trajetória musical no projeto comemorativo aos 30 anos de carreira. Ela acaba de relançar a faixa "Corra para os Braços do Pai (If This World)', que compõe originalmente o seu álbum "Voz do Coração", de 24 anos atrás. A nova gravação foi realizada ao ar livre e ao vivo em Paris, com o skyline da cidade ao fundo, incluindo a Torre Eiffel.

Ouça aqui

Kaq8qbjiwdY" title="YouTube video player" width="560">

Anteriormente, a cantora divulgou quatro canções com clipes que fazem parte do projeto: “Guarda Tua Fé”, gravado em Los Angeles; a nova versão de “Deus do Impossível”, gravada no deserto de Mojave, em Los Angeles; “Poder pra Salvar”, gravado no alto de um prédio em Los Angeles; e "Caminho dos Milagres", gravado nos Lençóis Maranhenses.

“Ao longo desses 30 anos tive o privilégio de ministrar a mensagem poderosa do evangelho por muitas nações, proclamando a mensagem que transforma”, comenta Aline.

VEJA MAIS

“Quando pensamos na mensagem de ‘Corra Para Os Braços do Pai’, pude enxergar o poder de ver essa declaração sendo feita e gravada de um lugar tão emblemático e que simboliza tantas coisas para o resto do mundo. Mas o que queima no meu coração é que, mesmo que o mundo se perca em busca de falsas esperanças, nós apresentamos constantemente um Jesus que tem o poder de transformar, dar esperança e a paz que as pessoas tanto procuram", completa a cantora.

O trabalho comemorativo de 30 anos terá as faixas lançadas até 2023. Aline percorre países da Europa, como Suíça e Portugal, para a gravação de mais conteúdos do projeto. Além disso, ela vai gravar uma apresentação em um teatro com a presença de público.

Os vídeos têm a direção de Mess Santos e a produção musical é de Hananiel Eduardo.

Também lançado um documentário ao final, concluindo a celebração de 30 anos de carreira.