Altas Horas celebra os 30 anos do 'É o Tchan!' neste sábado (16)

Nos anos 90, o fenômeno musical que ainda faz o público requebrar, "É o Tchan!", completa 30 anos de sucesso e será celebrado em grande estilo no programa "Altas Horas" deste sábado (16).

No palco estarão Compadre Washington, Beto Jamaica, Sheila Mello e Jacaré, além de convidados especiais como Bela Gil, Daniela Freitas, Dodô (Pixote), Emanuelle Araújo, Gilmelândia, Ingrid Guimarães, Lorena Improta, Pierre Onassis, Rosiane Pinheiro, Sarajane, Suyane Moreira, Tatau e Viviane Araújo, todos compartilhando suas histórias e paixão pelo "É o Tchan!".

Entre os clássicos que marcaram época, a banda promete não deixar o público parado, garantindo uma viagem nostálgica ao som de hits como “A Nova Loira do Tchan”, “Bambolê”, “Pau que Nasce Torto / Melô do Tchan”, “É o Tchan no Havaí” e muitos outros.

O “Altas Horas”, sob a direção geral de Serginho Groisman e Adriano Ricco, vai ao ar aos sábados, após a novela “Terra e Paixão”.