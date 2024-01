Altas Horas: quem estará no programa deste sábado?

No programa “Altas Horas” deste sábado (13), Serginho Groisman celebra a música dos anos 80 com a presença de ícones como Afonso Nigro, Biafra, Claudio Zoli, Gilliard, Kiko Zambianchi, Leo Jaime, Marina Lima, Ritchie, Tetê Espíndola, Thedy Corrêa e Zé Henrique. Esses artistas, que se destacaram na década e que seguem emocionando fãs, compartilham histórias sobre o começo de suas carreiras e seus sucessos nas paradas musicais.

Completando 40 anos de carreira e 50 anos de vida no Brasil, Ritchie apresenta o clássico de 1983, “Menina Veneno”, e falará sobre a curiosa expressão “abajur cor de carne” da música. Claudio Zoli relembra a famosa “Noite do Prazer” e a interpretação da letra feita pelo público no Cassino do Chacrinha, além de falar sobre seu sucesso "À Francesa", na voz de Marina Lima.

Tetê Espíndola, conhecida por seu agudo distintivo, canta “Escrito nas Estrelas”, um hit recentemente popularizado nas redes sociais na voz de Lauana Prado. Tetê vai relembrar o momento em que a canção foi a vencedora do Festival dos Festivais, em 1985. Celebrando seus 70 anos, Tetê também vai falar cobre o lançamento do projeto “Tetê 70”.

O "Altas Horas" tem a apresentação de Serginho Groisman, direção geral de Serginho Groisman e Adriano Ricco, e vai ao ar aos sábados depois da novela "Terra e Paixão".