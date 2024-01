Altas Horas: quem está no programa de hoje, na Globo?

O primeiro "Altas Horas" do ano será em clima de amor e paixão. Neste sábado (06), Serginho Groisman recebe dois ícones da música romântica no Brasil, Fábio Jr. e José Augusto. Eles vão embalar a noite com grandes sucessos como “Caça e Caçador”, “Casinha Branca” e “Sonho por Sonho”, celebrando suas carreiras e garantindo entretenimento de alta qualidade para o público de casa.

Fábio Jr. e José Augusto compartilham não apenas seus sucessos, mas também uma amizade de longa data. José Augusto revela: “A gente se conhece da vida. Temos muitos anos de carreira e convivíamos nos bastidores dos programas. Mas a gente só foi se aproximar de uns 15 anos para cá. E descobrimos que temos muitas coisas em comum”.

No programa, Fábio Jr. também celebra seus 70 anos e uma carreira repleta de sucessos com a turnê "Bem Mais Que Meus 20 e Poucos Anos", e destaca sua parceria com José Augusto. O artista ainda cantará a música de "Evidências" ao lado de Solange Almeida, grande admiradora da dupla. Além de ainda dividir o palco com Vitor Kley, cantando “Só Você”, de Vinícius Cantuária.

O "Altas Horas" tem a apresentação de Serginho Groisman, direção geral de Serginho Groisman e Adriano Ricco, e vai ao ar aos sábados depois da novela "Terra e Paixão".