'A Fazenda 15': quando acaba a edição de 2023 do reality show?

Após quase três no ar, a temporada de A Fazenda 15 está perto do fim. A Record, que é a produtora do reality show rural, divulgou na última segunda-feira (11) o cronograma dos últimos dias do programa de confinamento, que termina no próximo 21 de dezembro.

Na tradicional véspera da final do programa, os eliminados do reality voltam à sede e se reúnem aos 4 finalistas, onde aproveitarão uma última festa juntos. Entre eles, Rachel Sheherazade, expulsa, e Lucas Souza, desistente.

A presença da jornalista e do ex-marido de Jojo Todynho era uma dúvida na Festa e nos demais eventos envolvendo a reta final, já que tradicionalmente apenas os eliminados por voto popular retornam. No entanto, a Record confirmou ao portal Splash que Lucas e Rachel Sheherazade participarão de todas as atividades da final.

Cronograma

Terça-feira, 12: formação de Roça com cinco participantes. Dois serão vetados da Prova do Fazendeiro;

formação de Roça com cinco participantes. Dois serão vetados da Prova do Fazendeiro; Quarta-feira, 13: última Prova do Fazendeiro;

última Prova do Fazendeiro; Quinta-feira, 14: eliminação de dois roceiros;

eliminação de dois roceiros; Sexta-feira, 15: Prova Especial com os oito peões restantes. A dinâmica terá como tema o reality A Grande Conquista e será disputada em quatro duelos definidos por sorteio. Quatro perdedores irão para a Roça e, quem ganhar, poderá escolher receber R$ 30 mil. Quem ficar com o dinheiro irá para a berlinda no lugar do perdedor adversário no último duelo. Na sequência, todos votam para definir o quinto roceiro;

Prova Especial com os oito peões restantes. A dinâmica terá como tema o reality A Grande Conquista e será disputada em quatro duelos definidos por sorteio. Quatro perdedores irão para a Roça e, quem ganhar, poderá escolher receber R$ 30 mil. Quem ficar com o dinheiro irá para a berlinda no lugar do perdedor adversário no último duelo. Na sequência, todos votam para definir o quinto roceiro; Sábado, 16: dois dos cinco roceiros serão eliminados;

dois dos cinco roceiros serão eliminados; Domingo, 17: repercussão da eliminação;

repercussão da eliminação; Segunda-feira, 18: dinâmica do apontamento valendo prêmios. Abertura de Roça especial com os seis participantes restantes;

dinâmica do apontamento valendo prêmios. Abertura de Roça especial com os seis participantes restantes; Terça-feira, 19: eliminação dos dois peões menos votados e definição dos quatro finalistas;

eliminação dos dois peões menos votados e definição dos quatro finalistas; Quarta-feira, 20: última festa da temporada e abertura da última votação;

última festa da temporada e abertura da última votação; Quinta-feira, 21: final da temporada com a participação de todos os peões da temporada e coroação do vencedor da temporada.

Além da festa, os ex-peões farão parte de uma "lavação de roupa", onde colocaram todos os tópicos pendentes em pautas.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)