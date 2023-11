Quem é Márcia Fu da Fazenda 2023? Veja o perfil da peoa

Entre os 18 participantes de "A Fazenda 15", edição de 2023, está a peoa Márcia Fu, que já é conhecida no meio esportivo. Natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, Márcia Regina Cunha, de 54 anos, é uma ex-voleibolista olímpica brasileira, que se destacou como atacante de meio e ponta. Nascida em 26 de julho de 1969, Márcia é do signo de Leão.

A princípio, Márcia ganhou reconhecimento internacional na década de 80, ao fazer parte da primeira geração de jogadoras brasileiras que tiveram destaque em competições internacionais. Com efeito, ela conseguiu também a primeira medalha olímpica do voleibol feminino.

Márcia começou a carreira aos 12 anos, e com 13, já jogava pelo Sport Club Juiz de Fora. Em seguida, integrou a equipe do tradicional Minas Tênis Clube, de Belo Horizonte. Mais tarde, foi transferida para São Paulo.

Filho

Nascido no dia 1 de junho de 2012, Gabriel é o primeiro e até então único filho de Márcia Fu. O menino de atuais 11 anos é fruto de seu relacionamento com Fernando, aos 43 anos. Gabriel nasceu mesmo com a atleta enfrentando as adversidades de uma endometriose.

Participação em "A Fazenda 2023"

Anunciada como uma das participantes de "A Fazenda 15", edição de 2023, Márcia Fu demostrou estar determinada a ganhar o game. "A Márcia dentro do jogo vai ser a mesma, lógico. A mesma que lutava por vocês, que brigava com as cubanas e fazia acontecer dentro de uma quadra. Vou fazer a mesma coisa". Quanto ao seu objetivo no jogo, a ex-atleta respondeu: "Meu objetivo no jogo mede um metro e quarenta e se chama Gabriel [seu filho]. Por ele que eu vou lutar".

“Vamos juntos nessa nova jornada! Conto com a torcida de vocês assim como eram nas quadras. Marque aqui quem vai acompanhar a minha trajetória na Fazenda 15!”, escreveu na legenda de uma publicação.

