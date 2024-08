Banco da Amazônia lança seu concurso com um total de 450 vagas

O edital do concurso Basa foi publicado no último dia 31 de julho, com oferta de 450 vagas para nível médio e superior, sendo 50 vagas para admissão imediata e 400 vagas para formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para Técnico Bancário, cuja escolaridade exigida é nível médio e com remuneração inicial de R$ 3.317,51 e Técnico Científico, cuja escolaridade exigida é de nível superior e com remuneração inicial de R$ 3.942,81.

A banca organizadora é a CESGRANRIO que tem tradição em concursos bancários. As inscrições ocorrerão no período de 02 agosto a 26 de agosto de 2024 no site da Cesgranrio, com taxa de inscrição no valor de R$ 70,00 para ambos os cargos, e as provas serão aplicadas em 20 de outubro de 2024.

Agora é hora de analisar o edital e se preparar, estudando as disciplinas cobradas, treinando questões para gabaritar a prova e conquistar uma vaga.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem expectativa de um grande concurso em 2025

Já foi anunciado aqui nesta coluna que o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará autorizou o novo concurso para servidores do tribunal. Como o atual concurso ainda está vigente até outubro, os trâmites do novo certame devem iniciar logo depois e a expectativa é que o edital seja publicado em meados de março de 2025.

Para ajudar os concurseiros que acompanham esta coluna e pretendem se preparar para o concurso do TJPA, a coluna entrevistou a professora e mentora Carol Abreu, que também é servidora do TJPA. Carol falou da carreira de Analista Judiciário, de como é a estrutura do tribunal para os servidores públicos e deu orientações importantes para quem pretende fazer o concurso.

Carol destacou duas dicas importantes:

- Estude as disciplinas jurídicas básicas para concursos de tribunais estaduais: Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Processual, Direito Penal.

- Faça uma preparação antecipada e com estratégia para ter como resultado a aprovação.

