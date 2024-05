Cesgranrio: saiba como são as provas aplicadas pela banca que organiza o CNU

A principal seleção em vigor atualmente, o Concurso Nacional Unificado (CNU), está sendo gerida pelo Centro de Seleção de Candidatos ao Ensino Superior do Grande Rio (Cesgranrio), banca organizadora antiga que começou fazendo provas de vestibulares no Rio de Janeiro e ampliou sua atuação para concursos públicos e processos seletivos.

O maior nicho da Cesgranrio são os concursos para bancos, como do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banrisul, Banco da Amazônia e as demais estatais federais, como Petrobras e Eletrobras.

Tipo de prova da Cesgranrio

No geral, segundo a professora e colunista do Grupo Liberal Karina Jaques, as provas da banca são no modelo de múltipla escolha, com cinco alternativas. As questões variam entre as mais objetivas, em que o candidato precisa responder de forma mais “seca”, e as com situações hipotéticas para o candidato interpretar e aplicar a legislação.

VEJA MAIS

Para as provas, Karina diz que a dica sempre é estudar o conteúdo e treinar questões da banca. “No caso da Cesgranrio, ter atenção às pegadinhas que a banca costuma apresentar. O candidato também precisa se habituar a aplicar a lei estudada ao caso hipotético apresentado na prova”, afirma.

Ainda de acordo com a professora, os editais da Cesgranrio costumam ter distribuição de peso conforme as disciplinas. A orientação, portanto, é que o candidato estude o edital e dedique mais tempo às disciplinas com mais peso e pontuação.

Saiba mais sobre a Cesgranrio

Área de atuação: grandes concursos, principalmente na área bancária, mas também de estatais como Petrobras. Atualmente, o maior é o CNU.

Tipo de prova: as avaliações costumam ser de múltipla escolha, com cinco alternativas, variando entre questões mais objetivas e as mais subjetivas

Preparação: estudar o conteúdo e treinar questões da banca são as principais dicas, mas, além disso, dar atenção a “pegadinhas”